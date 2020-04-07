Названо загадки СРСР, які над "ламали голову": з'явилися відповіді

За часів СРСР існувало багато цікавих і цікавих загадок і головоломок, думаючи над якими, можна було "зламати голову".

"Рамблер" зібрав кілька головоломок для вирішення яких потрібно витратити чимало часу і бути дуже уважним.

Загадка 1

Заєць хотів втекти в нірку, коли побачив дітей, що вийшли на вулицю. Але втекти не встиг і все ще на зображенні. Знайдіть його.

Загадка 2

Три дівчинки стоять навколо кота. Маша, Оля і Таня. Кому з них належить кіт?

Загадка 3

Назвіть імена дітей. На зображенні п'ять дітей. У одного ім'я Паша, і він стоїть зкраю. Якби Аня була близько Олега, то Ігор був би близько хлопчика з таким же ім'ям. У кого яке ім'я?

Відповіді на загадки тут.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в мережі розгорілися справжні суперечки навколо нової математичної задачі.

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