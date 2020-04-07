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8 квітня • оновлено в 06:35
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Названо загадки СРСР, які над "ламали голову": з'явилися відповіді

3.7т
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За часів СРСР існувало багато цікавих і цікавих загадок і головоломок, думаючи над якими, можна було "зламати голову".

"Рамблер" зібрав кілька головоломок для вирішення яких потрібно витратити чимало часу і бути дуже уважним.

Загадка 1

Заєць хотів втекти в нірку, коли побачив дітей, що вийшли на вулицю. Але втекти не встиг і все ще на зображенні. Знайдіть його.

Названо загадки СРСР, які над "ламали голову": з'явилися відповіді

Загадка 2

Три дівчинки стоять навколо кота. Маша, Оля і Таня. Кому з них належить кіт?

Названо загадки СРСР, які над "ламали голову": з'явилися відповіді

Загадка 3

Назвіть імена дітей. На зображенні п'ять дітей. У одного ім'я Паша, і він стоїть зкраю. Якби Аня була близько Олега, то Ігор був би близько хлопчика з таким же ім'ям. У кого яке ім'я?

Названо загадки СРСР, які над "ламали голову": з'явилися відповіді

Відповіді на загадки тут.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в мережі розгорілися справжні суперечки навколо нової математичної задачі.

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Автор
Тимур Григоренко
Тег
СРСР
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Ще не вмерла
Ще не вмерла
Ххлы по сей день голову ломают ...
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ПНХ ПТН
ПНХ ПТН
Легко. Че тут ломать то) Загадка про три мудреца и пять колпаков вот это уже интереснее для тех кто ещё не разгадал.
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