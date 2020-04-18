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18 квітня • оновлено в 09:39
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На Вінниччині у дитини трапилася клінічна смерть через коронавірус

2.2т
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У Вінницькій області зафіксовано найважчий випадок інфікування коронавірусом COVID-19 серед дітей в Україні.

Як повідомляє "ТСН", дворічний хлопчик з Могилів-Подільського пережив клінічну смерть і тиждень був в реанімації на апараті штучної вентиляції легенів (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Ілюстрація

Ілюстрація

У лікарню в райцентрі хлопчик потрапив у вкрай важкому стані.

"Дитина протягом 20 хвилин була без свідомості. У неї була клінічна смерть. Проводилися реанімаційні заходи. Була штучна вентиляція легенів, було продовжено лікування. На десяту добу ми побачили поліпшення", – розповів анестезіолог Олег Хухла.

Зараз хлопчик знаходиться в обласній лікарні Вінниці. Лікарі кажуть, що він одужує.

Як писав OBOZREVATEL, діти, заражені коронавірусом, в основному переносять його набагато легше, ніж дорослі. У більшості з них спостерігаються легкі симптоми, характерні для звичайного ГРЗ.

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Тема
Коронавірус
Місце
Україна
Теги
діти вірус
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