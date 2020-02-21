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21 лютого • оновлено в 19:23
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На "Свободі слова Савіка Шустера" обговорять евакуацію з Китаю та річницю Майдану

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У п'ятницю, 21 лютого о 21:00, у прямому ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" обговорять дві теми: евакуацію українців з Китаю і реакцію на це співгромадян, а також події Революції Гідності шість років тому.

Програма транслюватиметься в ефірі телеканалу "Україна" і на YouTube-каналі Shuster online.

У Савіка Шустера обговорять евакуацію з Китаю та річницю Майдану

Гостями студії стануть:

  • Арсен Аваков, міністр внутрішніх справ України,

  • Міхеїл Саакашвілі, президент Грузії (2004 - 2013),

  • Олена Лукаш, міністр юстиції України (2013 - 2014),

  • Сергій Горбатюк, начальник управління спеціальних розслідувань ГПУ (2014 - 2019),

  • Олександр Горошинський, адвокат бійців спецпідрозділу "Беркут",

  • Олексій Мочанов, волонтер,

  • Олена Камангар, мати Івана Теплюка, солдата строкової служби внутрішніх військ України,

  • Катерина Кувіта, координатор "Автомайдан-Київ",

  • Михайло Добровольський, командир першої роти оперативного полку "Беркут",

  • Юрій Бутусов, головний редактор інтернет-видання "Цензор.НЕТ",

  • Володимир В'ятрович, народний депутат "Європейської солідарності".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Теми
Свобода слова Савіка Шустера Євромайдан Протести в Нових Санжарах Коронавірус
Особа
Савік Шустер
Місце
Україна
Тег
Революція Гідності
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Ferat Bey
Ferat Bey
Опять этот Савик выполз. При Порошенко этого Савика закрыли. И правильно. Понимаете в чём дело. У Савика будет liberalnо-jidivska-hohlatska "свобода слова". Как всгда, два каких-нибудь идиота будут говорить -- один на украинском, а другой на русском. Причём тот, кто говорит на украинском будет выглядеть не просто идиотом, а послушным малоросом и tupim hohlom. А Савик такой себе премудрый Киевский jid -- примиритель и собиратель Украины. А так в Украине быть не должно! Если кто-то из гостей говорит по-русски, то его нужно приглушать и делать перевод на украинский.
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