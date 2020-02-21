У Савіка Шустера обговорять евакуацію з Китаю та річницю Майдану

У п'ятницю, 21 лютого о 21:00, у прямому ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" обговорять дві теми: евакуацію українців з Китаю і реакцію на це співгромадян, а також події Революції Гідності шість років тому.
Програма транслюватиметься в ефірі телеканалу "Україна" і на YouTube-каналі Shuster online.
Гостями студії стануть:
Арсен Аваков, міністр внутрішніх справ України,
Міхеїл Саакашвілі, президент Грузії (2004 - 2013),
Олена Лукаш, міністр юстиції України (2013 - 2014),
Сергій Горбатюк, начальник управління спеціальних розслідувань ГПУ (2014 - 2019),
Олександр Горошинський, адвокат бійців спецпідрозділу "Беркут",
Олексій Мочанов, волонтер,
Олена Камангар, мати Івана Теплюка, солдата строкової служби внутрішніх військ України,
Катерина Кувіта, координатор "Автомайдан-Київ",
Михайло Добровольський, командир першої роти оперативного полку "Беркут",
Юрій Бутусов, головний редактор інтернет-видання "Цензор.НЕТ",
Володимир В'ятрович, народний депутат "Європейської солідарності".
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Україна евакуювала своїх громадян і деяких іноземців з китайського міста Ухань, який став епіцентром епідемії коронавірусу COVID-2019. Їх доставили в санаторій Нацгвардії "Нові Санжари" в Полтавській області, де вони перебуватимуть на карантині 14 днів.
Місцеві жителі виявилися незадоволені цим і влаштували своїм співвітчизникам "гарячий прийом": заблокували дорогу для проїзду, а потім влаштували безлади і навіть закидали автобус камінням. Внаслідок сутичок постраждали 10 осіб.
Правоохоронці затримали 24 осіб та відкрили п'ять кримінальних проваджень.
З 18 по 22 лютого Україна відзначає завершення Революції Гідності та вшановує пам'ять героїв Небесної Сотні.
20 лютого в Києві пройшли пам'ятні заходи, присвячені Дню Небесної Сотні. Шість років тому стався масовий розстріл протестувальників силовиками.
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