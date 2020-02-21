У Савіка Шустера обговорять евакуацію з Китаю та річницю Майдану

У п'ятницю, 21 лютого о 21:00, у прямому ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" обговорять дві теми: евакуацію українців з Китаю і реакцію на це співгромадян, а також події Революції Гідності шість років тому.

Програма транслюватиметься в ефірі телеканалу "Україна" і на YouTube-каналі Shuster online.

Гостями студії стануть:

Арсен Аваков , міністр внутрішніх справ України,

Міхеїл Саакашвілі, президент Грузії (2004 - 2013),

Олена Лукаш, міністр юстиції України (2013 - 2014),

Сергій Горбатюк, начальник управління спеціальних розслідувань ГПУ (2014 - 2019),

Олександр Горошинський, адвокат бійців спецпідрозділу "Беркут",

Олексій Мочанов, волонтер,

Олена Камангар, мати Івана Теплюка, солдата строкової служби внутрішніх військ України,

Катерина Кувіта, координатор "Автомайдан-Київ",

Михайло Добровольський, командир першої роти оперативного полку "Беркут",

Юрій Бутусов, головний редактор інтернет-видання "Цензор.НЕТ",

Володимир В'ятрович, народний депутат "Європейської солідарності".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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