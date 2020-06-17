Посольство України в США подякувало мережі ресторанів швидкого харчування McDonald's за підтримку української мови.

Таким чином дипломати відреагували на мовний скандал навколо McDonald's в Україні. Їх реакція оприлюднена у Twitter відомства.

"Ми розуміємо McDonald's, назви їжі українською звучать набагато смачніше. Дуже дякуємо за тверду позицію щодо української мови в меню", – йдеться в повідомленні.

Також в посольстві додали: "Тепер ми можемо сказати: "Вчіть українську з McDonald's"".

"Українською смачніше!" Посольство в США відреагувало на мовний скандал з McDonald's

Як повідомляв OBOZREVATEL, скандал навколо McDonald's в Україні спалахнув через те, що в меню терміналу самообслуговування було запропоновано дві мови – українська та англійська. Деяких обурила відсутність російської, однак українці заступилися за мережу ресторанів.