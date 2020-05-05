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6 травня • оновлено в 07:21
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На Хмельниччині церковники з підозрою на COVID-19 відмовилися від тестування

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У Хмельницькій області родина священника й учасники церковного хору, в яких запідозрили коронавірус, відмовилися від проведення тестування на наявність хвороби.

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Нині вони перебувають на самоізоляції під наглядом поліції. Про це повідомляє Хмельницька обласна держадміністрація.

Зазначається, що сім’я священнослужителя та інші церковники проживають у Красилівському районі. Нині там уже в 28 людей лабораторно підтвердили діагноз COVID-19.

На Хмельниччині церковники з підозрою на COVID-19 відмовилися від тестування

"Сім’я священика з Красилівського району та члени церковного хору, які відмовилися від обстеження, перебувають на самоізоляції під наглядом поліції", – йдеться у повідомленні.

Загалом в області на самоізоляції перебуває 841 особа за приписом лікарів. Їм надається допомога у доставці продуктів харчування та предметів першої необхідності.

Відомо, що станом на ранок 5 травня усього з початку епідемії на території області методом ПЛР підтверджено захворювання на коронавірус у 129 осіб, серед яких 14 дітей та 18 медичних працівників.

Як повідомляв OBOZREVATEL, священник Російської православної церкви отець Сергій (Микола Романов) прокляв усіх, хто зазіхає на закриття храмів через пандемію коронавірусу.

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Автор
Марина Ліснічук
Тема
Коронавірус
Місце
Україна
Теги
вірус тести
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