У селі Кринки Олешківського району Херсонської області померла 68-річна медсестра райлікарні, яка лікувалася від пневмонії. Про те, що у неї був коронавірус, родичам повідомили тільки на похороні.

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Як повідомляє "ТСН", попрощатися з жінкою прийшло майже 40 людей. Тестів на коронавірус жодному з них не проводили, всі зараз перебувають в самоізоляції (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

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"Труна була відкрита, після похорону поминки були вдома. Що нам очікувати далі, скажіть, будь ласка? Завтра може бути спалах. Ми живемо, як на пороховій бочці", – розповіла мешканка села.

Керівник обласного департаменту охорони здоров'я Віктор Короленко повідомив у Facebook, що експрес-тест на коронавірус у жінки був негативний. Коли її стан погіршився, відібрали матеріал для лабораторного дослідження, але того ж дня медсестра померла.

Її тіло віддали синові, який письмово просив не робити розтин. Родичі померлої стверджують, що про сам аналізі на коронавірус і про те, що треба дочекатися результату, нічого не знали.

Як писав OBOZREVATEL, "цілителька-біоенерготерапевта" з Конотопа 11 днів хворіла на коронавірус, не звертаючись за медичною допомогою. Вона проконтактувала мінімум з 70 людьми. В результаті жінка померла.

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