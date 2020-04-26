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26 квітня • оновлено в 08:44
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На Донеччині зафіксовано спалах коронавірусу: захворіли десятки

7.4т
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У Маріуполі 25 квітня діагностували 22 нові випадки захворювання на коронавірус серед людей, які контактували із раніше виявленими хворими.

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Усі пацієнти перебувають під медичним наглядом. Про це інформує Маріупольська міська рада на офіційному сайті відомства.

"20 нових випадків виявлено з кола контактів пацієнтів, у яких раніше діагностували коронавірус. Ще два випадки отримали, протестувавши хворих на пневмонію", – йдеться у повідомленні.

На Донеччині зафіксовано спалах коронавірусу: захворіли десятки

Зазначається, що загалом у місті зареєстрували 37 випадків інфікування. Шестеро людей вилікувалися від захворювання.

У зв’язку з цим в міськраді закликали маріупольців дотримуватися карантинних обмежень та профілактичних заходів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на ранок 25 квітня в Україні підтвердили 8 125 випадків зараження COVID-19.

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Автор
Марина Ліснічук
Тема
Коронавірус
Місце
Україна Маріуполь
Тег
вірус
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