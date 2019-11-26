Двоюрідна сестра українського режисера Олега Сенцова Наталія Каплан заявила, що українська мова перебуває на межі вимирання.

"Я живу в Україні і я захищаю українську мову, я її вчу і мені соромно, що за три роки я її так і не опанувала, але українська, вона на межі вимирання, її треба рятувати і це державна мова", – написала вона на своїй сторінці в Facebook, чим викликала хвилю обурення у користувачів.

Наталя Каплан "24"

Водночас вона почала захищати російську мову, зазначаючи, що це не вона розв'язала війну на Донбасі.

"Російська мова не належить ні Путіну, ні сучасній Росії, вони можуть йти нах*й", – заявила Каплан.

Заразом сестра Сенцова в образливій формі описала деякі слова з української мови. Наприклад, вираз "пиріг із журавлиною" вона прокоментувала так:

"Ну, ось що я могла подумати! Тільки те, що ці фашисти всіх снігурів вже знищили, тепер за журавлів взялися, бідна, голодна Україна".

Як повідомляв OBOZREVATEL, у травні поточного року Каплан стала громадянкою України. Відповідний указ підписав п'ятий президент України Петро Порошенко.

Вона стверджує, що страждає від депресії через те, що ще багато українців незаконно перебувають у тюрмах Росії.

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