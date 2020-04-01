У Черкасах священики УПЦ МП у зв'язку з пандемією коронавірусу влаштували освячення вулиць на кузові пікапа.
Журналіст подзвонив митрополиту Черкаському і Канівському Софронію (Дмитруку) й повідомив, що церковники у такий спосіб порушили ПДР. У відповідь митрополит почав йому погрожувати та проклинати. Відповідне відео Валентин Чернявський опублікував на сторінці у Facebook (щоб подивитися, поскрольте новину вниз).
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Він показав, як представники МП пересувалися містом на яскравому помаранчевому авто, стоячи в кузові. Разом із дорослими там перебувала дитина.
Представившись патрульним, Чернявський сказав церковнику, що в розпорядженні поліції є відео, де зафіксовано порушення.
"Ви щось мені пред'являєте? То я з вами розберуся! Я знаю правила не гірше вашого... Чим ви там займаєтеся?" – почав обурюватися Софроній. Він заявив, що подзвонить начальнику поліції.
Митрополит МП Софроній погрожував журналісту після освячення Черкас на пікапі
Колаж
Як сказав він, представники церкви "виїхали за його благословенням і освятили всі Черкаси, щоб не було тієї зарази".
"Атеїсти! Богоборці! Я вас прокляну всіх, якщо ви хочете. Я вас відставлю і до диявола пошлю!" – кричав митрополит. Він стверджував, що в кузові нібито не було дитини. Однак відео доводить протилежне.
Скріншот
За словами митрополита, він, "слава богу, має право" проклинати інших. "Всіх атеїстів і богоборців. Я маю право це робити", – стверджував служитель УПЦ МП.
Як писав OBOZREVATEL, "покатушки" священиків з освяченням вулиць під час карантину помітили в різних містах України.
У селі в Чернівецькій області місцевий священик окропив вулиці святою водою на возі.
Раніше в селі Поляна Закарпатської області священик святив вулиці з автомобіля. А в Запоріжжі священики Української православної церкви Московського патріархату на чолі з митрополитом зробили "повітряний хресний хід" на вертольоті.
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