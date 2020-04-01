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2 квітня • оновлено в 00:42
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Митрополит УПЦ МП, який влаштував "покатушки" в Черкасах, пригрозив усіх проклясти. Відео

2.3т
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У Черкасах священики УПЦ МП у зв'язку з пандемією коронавірусу влаштували освячення вулиць на кузові пікапа.

Журналіст подзвонив митрополиту Черкаському і Канівському Софронію (Дмитруку) й повідомив, що церковники у такий спосіб порушили ПДР. У відповідь митрополит почав йому погрожувати та проклинати. Відповідне відео Валентин Чернявський опублікував на сторінці у Facebook (щоб подивитися, поскрольте новину вниз).

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Він показав, як представники МП пересувалися містом на яскравому помаранчевому авто, стоячи в кузові. Разом із дорослими там перебувала дитина.

Представившись патрульним, Чернявський сказав церковнику, що в розпорядженні поліції є відео, де зафіксовано порушення.

"Ви щось мені пред'являєте? То я з вами розберуся! Я знаю правила не гірше вашого... Чим ви там займаєтеся?" – почав обурюватися Софроній. Він заявив, що подзвонить начальнику поліції.

Митрополит МП Софроній погрожував журналісту після освячення Черкас на пікапі

Митрополит МП Софроній погрожував журналісту після освячення Черкас на пікапі

Колаж

Як сказав він, представники церкви "виїхали за його благословенням і освятили всі Черкаси, щоб не було тієї зарази".

"Атеїсти! Богоборці! Я вас прокляну всіх, якщо ви хочете. Я вас відставлю і до диявола пошлю!" – кричав митрополит. Він стверджував, що в кузові нібито не було дитини. Однак відео доводить протилежне.

Митрополит УПЦ МП, який влаштував "покатушки" в Черкасах, пригрозив усіх проклясти

Скріншот

За словами митрополита, він, "слава богу, має право" проклинати інших. "Всіх атеїстів і богоборців. Я маю право це робити", – стверджував служитель УПЦ МП.

Митрополит УПЦ МП, який влаштував "покатушки" в Черкасах, пригрозив усіх проклясти

Як писав OBOZREVATEL, "покатушки" священиків з освяченням вулиць під час карантину помітили в різних містах України.

У селі в Чернівецькій області місцевий священик окропив вулиці святою водою на возі.

Раніше в селі Поляна Закарпатської області священик святив вулиці з автомобіля. А в Запоріжжі священики Української православної церкви Московського патріархату на чолі з митрополитом зробили "повітряний хресний хід" на вертольоті.

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Автор
Дарина Дурова
Теми
Карантин в Україні Коронавірус
Місце
Україна Черкаси
Теги
видео ПДР карантин скандали УПЦ МП релігія
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