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17 березня • оновлено в 12:20
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Метро в Харкові закриють: названа дата і час

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Департамент інфраструктури мерії Харкова прийняв рішення закрити міський метрополітен о 20:00 17 березня через коронавірус.

Як повідомила прес-служба Харківської міськради, метро не буде працювати до кінця карантину 3 квітня.

Харківське метро

Харківське метро

При цьому наземний електричний громадський транспорт буде працювати в спеціальному режимі, про який проінформують пізніше.

Також буде організовано підвіз жителів міста до магазинів та лікувальних закладів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кабінет міністрів на засіданні увечері 16 березня прийняв ряд рішень, щодо обмежень під час дії карантину в країні через поширення коронавірусу. Серед них:

  • Закрити з 17 березня метро в Києві, Дніпрі та Харкові.

  • Заборонити масові заходи за участю більше 10 осіб.

  • Заборонити культурним установам (ТРЦ, кафе, ресторанам та іншим закладам харчування, розваг і послуг) приймати відвідувачів. При цьому може залишитися доставка їжі.

Однак вранці 17 березня харківське метро продовжило свою роботу в звичайному режимі.

В ефірі програми "Свобода слова" президент Володимир Зеленський заявив, що мер Харкова Геннадій Кернес буде нести кримінальну відповідальність за порушення закону про введення карантину в Україні.

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Тема
Коронавірус
Місце
Україна Харків
Теги
метро транспорт вірус
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