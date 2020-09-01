Віктор Ляшко повідомив, коли вакцина від COVID-19 з'явиться в Україні. Колаж

За прогнозами, вакцина від коронавірусу в Україні для масового використання з'явиться в березні 2021 року.

Про це повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко в ефірі одного з українських телеканалів.

"Мої оптимістичні прогнози: для масового використання це буде десь початок березня 2021 року. Це якщо все те, що проходить клінічні випробування, буде зареєстровано, і буде доведено безпеку та ефективність", – зазначив лікар.

Ляшко уточнив, що на даний момент клінічні випробування проходять шість вакцин. Всі вони вже на третій стадії дослідження.

Лікар нагадав, що за механізмом COVAX (механізм глобального доступу до вакцин проти COVID-19 – ред.) Україна гарантовано зможе отримати вакцини від коронавірусу для 20% населення – це на 8 млн осіб.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко вважає, що спалахи коронавірусу в країні викликані проведенням масових заходів, які не пов'язані з виробничими процесами.

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