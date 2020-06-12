Ляшко попередив про можливе поєднання інфекцій під час другої хвилі коронавірусу

Друга хвиля коронавірусної інфекції в Україні може статися під час сезонного зростання захворюваності на грип.

Як заявив в ефірі "Радіо НВ" головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, традиційно епідемії грипу відбуваються восени і взимку, тоді діагностування коронавірусу буде ускладнене (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Віктор Ляшко

"Саме цієї другої хвилі ми остерігаємось і прогнозуємо таке серйозне зростання, оскільки в таких випадках можливе поєднання інфекцій, і там буде досить важко діагностувати, який збудник викликав захворювання – чи то грип, чи то аденовірус (бо вірусів, що викликають грипоподібні захворювання, понад 200)", – сказав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на ранок 12 червня в Україні офіційно підтверджено 29 753 випадки коронавірусу. З них 683 було виявлено за минулу добу.

Раніше заступник директора інституту соціології Національної академії наук, доктор філософських наук Євген Головаха заявив, що китайський коронавірус не стане останньою напастю такого масштабу, з якою зіткнеться людство, – тепер епідемії у світі будуть повторюватися все частіше.

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