Коронавірусом в Україні захворіли вже 47 осіб – МОЗ

Станом на вечір 21 березня в Україні виявлено 47 хворих коронавірусом.

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Про це повідомив МОЗ в суботньому зведенні, зазначивши, що троє інфікованих померли, а один вилікувався і був виписаний з лікарні.

"За результатами дослідження вірусологічної референс-лабораторії Центру громадського здоров'я України отримано всього 18 позитивних результатів на COVID-19: Чернівецька (10), Житомирська (1), Київська (2), Донецька (1), Івано-Франківська (2), області та Київ (2)", – сказано в повідомленні.

Також дослідження проводять регіональні лабораторії, які виявили: Чернівецька область – 15, Дніпропетровська – 2, Житомирська – 1, Львівська – 1, Київська – 2, Тернопільська 1, Київ – 7 (з яких 6 за 21 березня).

Всього (за даними Міністерства охорони здоров'я на 21:00):

Чернівецька область – 25 хворих;

Київ – 9;

Київська область – 4;

Житомирська – 2;

Дніпропетровська – 2;

Івано-Франківська – 2;

Львівська – 1;

Тернопільська – 1;

Донецька – 1.

Коронавірус поширюється в Україні

Як писав OBOZREVATEL , в Україні можуть ввести надзвичайний стан уже з наступного тижня. Незабаром відбудеться засідання Ради національної безпеки, на якому будуть вирішувати це питання.

Режим надзвичайного стану передбачає більш жорсткі заходи, ніж надзвичайна ситуація.

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