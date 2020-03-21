Коронавірусом в Україні захворіли вже 47 осіб – МОЗ

Станом на вечір 21 березня в Україні виявлено 47 хворих коронавірусом.
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Про це повідомив МОЗ в суботньому зведенні, зазначивши, що троє інфікованих померли, а один вилікувався і був виписаний з лікарні.
"За результатами дослідження вірусологічної референс-лабораторії Центру громадського здоров'я України отримано всього 18 позитивних результатів на COVID-19: Чернівецька (10), Житомирська (1), Київська (2), Донецька (1), Івано-Франківська (2), області та Київ (2)", – сказано в повідомленні.
Також дослідження проводять регіональні лабораторії, які виявили: Чернівецька область – 15, Дніпропетровська – 2, Житомирська – 1, Львівська – 1, Київська – 2, Тернопільська 1, Київ – 7 (з яких 6 за 21 березня).
Всього (за даними Міністерства охорони здоров'я на 21:00):
Чернівецька область – 25 хворих;
Київ – 9;
Київська область – 4;
Житомирська – 2;
Дніпропетровська – 2;
Івано-Франківська – 2;
Львівська – 1;
Тернопільська – 1;
Донецька – 1.
Коронавірус поширюється в Україні
Як писав OBOZREVATEL , в Україні можуть ввести надзвичайний стан уже з наступного тижня. Незабаром відбудеться засідання Ради національної безпеки, на якому будуть вирішувати це питання.
Режим надзвичайного стану передбачає більш жорсткі заходи, ніж надзвичайна ситуація.
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