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21 березня • оновлено в 21:53
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Коронавірусом в Україні захворіли вже 47 осіб – МОЗ

8.6т
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Станом на вечір 21 березня в Україні виявлено 47 хворих коронавірусом.

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Про це повідомив МОЗ в суботньому зведенні, зазначивши, що троє інфікованих померли, а один вилікувався і був виписаний з лікарні.

"За результатами дослідження вірусологічної референс-лабораторії Центру громадського здоров'я України отримано всього 18 позитивних результатів на COVID-19: Чернівецька (10), Житомирська (1), Київська (2), Донецька (1), Івано-Франківська (2), області та Київ (2)", – сказано в повідомленні.

Також дослідження проводять регіональні лабораторії, які виявили: Чернівецька область – 15, Дніпропетровська – 2, Житомирська – 1, Львівська – 1, Київська – 2, Тернопільська 1, Київ – 7 (з яких 6 за 21 березня).

Всього (за даними Міністерства охорони здоров'я на 21:00):

  • Чернівецька область – 25 хворих;

  • Київ – 9;

  • Київська область – 4;

  • Житомирська – 2;

  • Дніпропетровська – 2;

  • Івано-Франківська – 2;

  • Львівська – 1;

  • Тернопільська – 1;

  • Донецька – 1.

Коронавірус поширюється в Україні

Коронавірус поширюється в Україні

Як писав OBOZREVATEL , в Україні можуть ввести надзвичайний стан уже з наступного тижня. Незабаром відбудеться засідання Ради національної безпеки, на якому будуть вирішувати це питання.

Режим надзвичайного стану передбачає більш жорсткі заходи, ніж надзвичайна ситуація.

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Автор
Кирило Лютий
Теми
Коронавірус Карантин в Україні
Місце
Україна
Тег
Міністерство охорони здоров'я
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