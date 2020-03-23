Коронавірус вбив майже 15 тисяч в Україні та світі: дані на 23 березня. Постійно оновлюється

Коронавірус в Україні та світі продовжив свою атаку. Пандемія почалася в китайському місті Ухань в листопаді 2019 року і встигла накрити більше 180 країн – переважно в Європейському союзі.

Дісталося і Україні. Станом на 23 березня в нашій країні виявлено вже 73 випадки зараження. Три пацієнти з COVID-19 померли. Через швидке поширення вірусу Україна пішла на серйозні заходи. У Києві з понеділка, 23 березня, повністю зупиниться громадський транспорт. Карантин в Україні через коронавірус ввели 12 березня, попередньо він триватиме до 3 квітня.

OBOZREVATEL безперервно стежить за розвитком подій в Україні та світі.

Коронавірус убив майже 15 тисяч в Україні та світі

Що важливо знати про пандемію

Коронавірусом в Україні заразилися вже 73 особи. За 22 березня виявили ще 16 інфікованих. Ще один випадок раніше був зафіксований у тимчасово окупованому Криму.

З них 25 інфікованих – жителі Чернівецької області, 11 – проживають в одному селі.

У Києві кількість хворих COVID-19 зросла до 23. Плюс 14 осіб за добу.

У світі заражені вже майже 335 тисяч осіб, 14654 – померли. Вилікуватися вдалося майже 99 тисячам пацієнтів.

Першу трійку склали Китай (81 054 випадків); Італія (59 138) – 5 560 нових випадків за добу, +651 смерть (вперше за останні дні обидва показники дещо знизилися); США (32 356) – 8 149 нових випадків за добу.

Головне за 23 березня

5:02 – Ще у одного американського сенатора Ренда Пола діагностували коронавірус.

4:30 – Перший випадок захворювання виявлено в Сирії.

4:00 – У США кількість жертв пандемії перевищила 400 осіб. Президент Дональд Трамп підняв по тривозі Національну гвардію країни.

3:57 – Першу смерть від коронавірусу підтвердили в Чехії.

00:50 – Дружина президента України Олена Зеленська разом з відомими телеведучими записала відеозвернення до українських мам, які перебувають на карантині з дітьми.

00:40 – Британські медики виявили, що одним із симптомів зараження коронавірусом COVID-19 може стати раптова втрата нюху.

00:22 – Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з директоркою-розпорядницею Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва про співпрацю України з МВФ у зв'язку з пандемією.

00:07 – Всесвітня організація охорони здоров'я спростувала інформацію про те, що щеплені від сезонного грипу люди нібито краще переносять коронавірус або хворіють на нього в легкій формі.

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