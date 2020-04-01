Плюс 125 хворих і 3 смерті: в Україні – 794 випадки коронавірусу

В Україні станом на 1 квітня зафіксували 794 випадки коронавірусу COVID-19.

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В Україні зросла кількість випадків COVID-19 Колаж

Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я ввечері в середу (на 22:00). Всього підтверджено 20 летальних випадків.

13 людей уже одужали, повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в їхньому організмі.

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Центр громадського здоров’я України уточнив, що від початку року отримав 3 834 підозри на нову коронавірусну інфекцію.

Нагадаємо, на ранок 1 квітня було відомо про 669 підтверджених випадків COVID-19 (із них 17 летальних, 10 пацієнтів одужали).

Як писав OBOZREVATEL, на коронавірус у світі вже захворіли понад 900 тисяч осіб, із яких померли понад 45 тисяч. При цьому в ВООЗ вважають, що мільйон заражених – це питання всього декількох днів. Вилікувалися, згідно зі статистикою на 1 квітня, понад 190 тисяч осіб.

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