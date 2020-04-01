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1 квітня • оновлено в 23:10
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Дарина Дурова

Плюс 125 хворих і 3 смерті: в Україні – 794 випадки коронавірусу

51.4т
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В Україні станом на 1 квітня зафіксували 794 випадки коронавірусу COVID-19.

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В Україні зросла кількість випадків COVID-19

В Україні зросла кількість випадків COVID-19

Колаж

Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я ввечері в середу (на 22:00). Всього підтверджено 20 летальних випадків.

13 людей уже одужали, повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в їхньому організмі.

Плюс 125 хворих і 3 смерті: в Україні – 794 випадки коронавірусу

facebook.com/phc.org.ua

Центр громадського здоров’я України уточнив, що від початку року отримав 3 834 підозри на нову коронавірусну інфекцію.

Нагадаємо, на ранок 1 квітня було відомо про 669 підтверджених випадків COVID-19 (із них 17 летальних, 10 пацієнтів одужали).

Плюс 125 хворих і 3 смерті: в Україні – 794 випадки коронавірусу

Як писав OBOZREVATEL, на коронавірус у світі вже захворіли понад 900 тисяч осіб, із яких померли понад 45 тисяч. При цьому в ВООЗ вважають, що мільйон заражених – це питання всього декількох днів. Вилікувалися, згідно зі статистикою на 1 квітня, понад 190 тисяч осіб.

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Автор
Дарина Дурова
Теми
Карантин в Україні Коронавірус
Місце
Україна
Теги
інфекція вірус Міністерство охорони здоров'я хвороба
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Федяков Алексей
Федяков Алексей
Если бы на Украине не разворовали тесты, провели тотальную диагностику и не скрывали статистику - зараженных официально были бы уже миллионы!
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Гринченко Виталий
Гринченко Виталий
Р Юлия, потому что наши сограждан не в малом количестве покоряют всю Европу на заработках,и сколько их заражённых вернулось пешком либо на авто через границу остаётся только гадать,даже если прикинуть сколько их прошло после закрытия границы это уже больше 100000,а сколько до этого и скольким они уже успели передать этот подарок из-за бугра, так что впереди нам светит только увеличение,не факт конечно что будет прям миллион,ну всё возможно.
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Р Юлия
Р Юлия
Федяков Алексей, какие предпосылки считать, что в Украине их больше всего в мире? Почему их должно быть больше, чем в Польше, к примеру? Или везде миллионы?
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