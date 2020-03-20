Заражена жителька Харківщини знаходиться в Київській області: деталі про новий випадок COVID-19

На території Харківської області поки не підтверджено випадків захворювання коронавірусом – інфікована жінка, мешканка Харківщини, знаходиться в Київській області.
Про це повідомив голова Харківської обласної держадміністрації Олексій Кучер, опублікувавши відео на своєму YouTube-каналі.
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Він уточнив, що COVID-19 підтверджений у 37-річної харків'янки, яка повернулась 11 березня з Франції та відтоді знаходиться на Київщині.
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Як писав OBOZREVATEL, кількість інфікованих новим коронавірусом COVID-19 в Україні за станом на 20 березня досягла 29 (3 летальних).
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