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20 березня • оновлено в 22:57
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Заражена жителька Харківщини знаходиться в Київській області: деталі про новий випадок COVID-19

14.6т
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На території Харківської області поки не підтверджено випадків захворювання коронавірусом – інфікована жінка, мешканка Харківщини, знаходиться в Київській області.

Про це повідомив голова Харківської обласної держадміністрації Олексій Кучер, опублікувавши відео на своєму YouTube-каналі.

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Він уточнив, що COVID-19 підтверджений у 37-річної харків'янки, яка повернулась 11 березня з Франції та відтоді знаходиться на Київщині.

Як писав OBOZREVATEL, кількість інфікованих новим коронавірусом COVID-19 в Україні за станом на 20 березня досягла 29 (3 летальних).

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Читайте всі новини по темі "Новини Києва та Київської області" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Дарина Дурова
Теми
Новини Києва та Київської області Коронавірус
Особа
Олексій Кучер
Місце
Україна Харків
Теги
хвороба видео
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