Ляшко через COVID-19 порадив відпочивати в Україні: названі 4 безпечні області

На тлі пандемії COVID-19 в Україні безпечно відпочивати в Одеській, Херсонській, Запорізькій, Миколаївській областях.

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У цих регіонах показники захворюваності відповідають безпечним критеріям. Про це заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає "РБК-Україна".

"Відкрито все зараз в областях, в яких показники відповідають критеріям, задекларованим урядом. Тобто можна поїхати в Одеську, Херсонську область, Запорізьку, Миколаївську, і відпочивати в Україні", – сказав Ляшко.

Зовнішні авіаперельоти, як зазначив він, планують відкрити з 15 червня.

"Євросоюз каже також, що з 1 липня відкриє для нас свої кордони – для іноземних громадян третіх країн, якщо ці країни дотримуються певних епідеміологічної норм", – додав головний санлікар.

Віктор Ляшко Фокус

Як повідомляв OBOZREVATEL, у МВФ спрогнозували, що на відновлення економіки України після спаду через пандемію коронавірусу може знадобитися до 3-4 років.

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