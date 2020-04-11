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11 квітня • оновлено в 08:54
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Коронавірус з новою силою вдарив по Україні та світу: статистика на 11 квітня. постійно оновлюється

17.9т
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Коронавірус з новою силою вдарив по світу і Україні – всього заразилися вже більше 1,6 млн чоловік. У нашій країні кількість хворих досягла позначки 2203.

Через спалах вірусу в декількох областях запропонували ввести комендантську годину, а Чернівецька область пішла на два дні на особливий режим – закрили все, включаючи продуктові магазини.

OBOZREVATEL безперервно стежить за розвитком подій в Україні та світі.

Коронавірус продовжив атаку на світ і Україну

Коронавірус продовжив атаку на світ і Україну

Коронавірус з новою силою вдарив по Україні та світу: статистика на 11 квітня. постійно оновлюється
Коронавірус з новою силою вдарив по Україні та світу: статистика на 11 квітня. постійно оновлюється

Що важливо знати про атаку коронавірусу:

  • В Україні заразилися коронавірусом 2203 людини. Померли 69 і ще 61 вдалося вилікуватися.

  • У США заразилися вже більше 500 тисяч чоловік, країна залишається лідером за кількістю хворих.

  • Всього COVID-19 заразилися вже більше 1 699 631 осіб. Кількість летальних випадків від коронавірусу у всьому світі налічується понад 102 тисяч чоловік.

  • Лідером за кількістю смертей є Італія – 18,849. За нею йдуть США – 18 747, Іспанія – 16 081, Франція – 13 197, замикає першу п'ятірку Великобританія – 8 958.

Коронавірус з новою силою вдарив по Україні та світу: статистика на 11 квітня. постійно оновлюється
Коронавірус з новою силою вдарив по Україні та світу: статистика на 11 квітня. постійно оновлюється
Коронавірус з новою силою вдарив по Україні та світу: статистика на 11 квітня. постійно оновлюється
Коронавірус з новою силою вдарив по Україні та світу: статистика на 11 квітня. постійно оновлюється

Головне за 11 квітня

8:30 – У США побили антирекорд смертності від коронавірусу – за минулу добу від COVID-19 там померли понад 2,1 тисяч осіб.

08:12 – Студія "Квартал 95" висміяла світових лідерів за їх реакцію на поширення коронавірусу COVID-19. На відео лідери держав нібито переписуються в чаті з Всесвітньою організацією охорони здоров'я і відповідають на її питання.

07:33 – 30% українців мають імунітет проти коронавірусу, при цьому 80% населення взагалі не відчуває або в легкій формі переносить інфекцію. Таку обнадійливу заяву зробила український біолог Надія Жолоба.

02:20 – У Москві біля лікарень вишикувалися величезні черги з машин швидкої допомоги. Відповідні кадри 10 квітня були опубліковані в соцмережах. Користувачі припустили, що в лікарнях не встигають приймати хворих на коронавірус.

01:37 – Крива спалаху коронавірусу в Італії досягла піку і почала опускатися, але розслаблятися поки рано. Необхідно думати про другий етап і стримувати поширення інфекції, заявив глава Вищої медичного інституту країни Сільвіо Брусаферро на пресконференції 10 квітня.

00:51 – У Чернівецькій області 10 квітня підтверджені ще 30 випадків коронавірусу. "Станом на сьогоднішній вечір ми маємо 409 випадків", – приводить "Інтерфакс-Україна" слова голови Чернівецької ОДА Сергія Осачука.

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Автор
Карина Бондаренко
Тема
Коронавірус
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Киевлянин Злой
Киевлянин Злой
Только у меня в подъезде окол 20 человек больны, а по Киеву не менее 30000 а эта власть клоунская все сказки нам раскатывает! На кол землю, на кол квартал, даёшь бунт! Всех на кол!!!
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
Киевлянин Злой, ты агент Кремля?
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