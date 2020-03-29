Коронавірус б'є по молодих! МОЗ озвучив тривожні дані по Україні

Найбільше на коронавірус в Україні хворіють люди віком від 31 до 40 років. При цьому майже кожен четвертий інфікований молодше 30 років.

Такі дані станом на 29 березня озвучив заступник Міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар Віктор Ляшко під час брифінгу.

"Якщо розглядати вікову структуру пацієнтів з лабораторно підтвердженими випадками захворювання COVID-19 за минулу добу, то більше захворіло людей у віці від 31 до 40 років. Це 22% від загальної кількості", – зазначив він.

Також зафіксовані випадки захворювання дітей до 10 років. Зараз це 5,4% від усіх захворілих на COVID-19.

При цьому в сумі 22,4% хворих – люди 30 років.

Розгорнута статистика захворювання за віковими групами зараз виглядає так:

Від 0 до 10 років - 5,4%;

Від 11 до 20 років - 4,5%;

Від 21 до 30 років - 12,5%;

Від 31 до 40 років - 22,4%;

Від 41 до 50 років - 20,4%;

Від 51 до 60 років - 21,3%;

Від 61 до 70 років - 11,9%;

Від 71 до 80 років - 1,4%;

Від 81 до 90 років - 0,2%.

МОЗ озвучив тривожні дані про COVID-19 в Україні

Як писав OBOZREVATEL, станом на 10:00 неділі, 29 березня, кількість підтверджених випадків захворювання на коронавірус в Україні вже досягла 418.

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