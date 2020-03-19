Коронавірус атакує Україну та світ: дані на 19 березня. Постійно оновлюється

Коронавірус в Україні продовжує набирати обертів. Спалах COVID-19, який почався в китайському місті Ухань ще в листопаді 2019 року, вже 3 березня дістався до України. Перший випадок захворювання був зафіксований у Чернівцях.

Через швидке поширення недуги та безліч смертей у Європі влада України зважилася на радикальні заходи та ввела низку обмежень. Карантин в Україні через коронавірус почався з 12 березня й попередньо повинен тривати до 3 квітня.

OBOZREVATEL безперервно стежить за розвитком подій в Україні та світі.

Що потрібно знати про атаку коронавірусу

У всьому світі коронавірусом COVID-19 заражені понад 219 тисяч осіб, 8967 загинули, 85 742 вилікувалися

170 країн і територій виявили хворих на нову недугу

В Україні зафіксовано 260 підозр на коронавірус, лабораторно підтверджені 16 випадків

2 людини загинули через COVID-19 в Україні

Головне за день, 19 березня

14:35 – Міська влада Києва на час карантину організувала транспорт для розвезення на роботу медиків, правоохоронців та працівників підприємств, що забезпечують життєдіяльність міста.

14:12 – У містечку Во Еуганео на півночі Італії в експерементальний спосіб зупинили появу нових випадків інфікування коронавірусом. Там одразу розпочали масове тестування на діагностику небезпечної хвороби, відповідну процедуру повторили через десять днів, й у результаті кількість хворих знизилося на 90%.

14:05 – Радник міністра внутрішніх справ України Зорян Шкіряк в ефірі ObozTV заявив, що в Києві для боротьби з поширенням коронавірусу COVID-19 необхідно ввести режим надзвичайної ситуації.

13:59 – У Міністерстві охорони здоров'я заявили, що згідно з рекомендацією Всесвітньої організації охорони здоров'я, розробили чотири сценарії реагування через пандемію коронавірусу. Кожен із них передбачав різну кількість захворювань.

13:52 – Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що в умовах карантину у зв’язку з коронавірусом столична влада організувала доставку продуктів, ліків і засобів гігієни для одиноких киян-пенсіонерів.

13:30 – Головний санітарний лікар України, перший заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що незабаром у країні з’явиться необхідний запас тестів для проведення діагностики коронавірусу. Це дозволить тестувати більше мільйона осіб.

13:30 – У Донецькій області двох жінок і дитину, які повернулися з Єгипту, госпіталізували з підозрою на коронавірус.

13:04 – Дружина народного депутата України Сергія Шахова від групи "Довіра", який виявився першим хворим на COVID-19 на Київщині, теж підхопила вірус.

11:04 – У Києві біля станції метро "Чернігівська" 19 березня люди почали штурмувати автобуси, намагаючись увірватися всередину.

10:46 – З початку 2020 року в Україні виявлено 260 підозр на коронавірус, лабораторно підтверджені 16 випадків.

10:17 – Лікар-педіатр Євген Комаровський опублікував фото захисного костюма, в якому українським лікарям доводиться рятуватися від коронавірусу. Медики скаржаться на погану якість виробу.

10:17 – В одній із лікарень Москви від COVID-19 померла 79-річна жінка.

10:05 – У Португалії президент Марсело Ребел де Соуза оголосив надзвичайний стан у зв'язку з пандемією коронавірусу.

9:55 – Влада Києва пообіцяла організувати перевезення медиків, поліцейських і співробітників підприємств, що забезпечують життєдіяльність міста.

09:14 – В мережі почали з'являтися фото і відео натовпів людей на зупинках в Києві другого дня після скасування роботи метро на час карантину.

9:14 – У китайському місті Ухань вперше з грудня не зафіксували жодного випадку зараження.

9:03 – Всесвітня організація охорони здоров'я не виключає більш важкого перебігу COVID-19 у дітей.

5:29 – Число випадків зараження коронавірусом у всьому світі станом на 9 березня перевищило 219 тисяч осіб. На планеті вже майже 170 країн і територій, де виявили захворювання.

01:00 – У Луцьку (Волинська область) з 19 березня вирішили повністю зупинити роботу всього громадського транспорту.

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