Комаровський сказав, коли в Україні скасують карантин

Лікар Євген Комаровський вважає, що українцям варто очікувати продовження карантину через коронавірус навіть після 24 квітня.

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За його совами, остаточні терміни або постійно будуть відкладатися, або влада просто послідує в цьому питанні за прикладом країн Європи чи США. Про це він розповів в інтерв'ю "Гордону".

"Або Трамп, який, по-моєму, вчора написав, що "для того, щоб постригти нігті, не обов'язково відрізати пальці", скаже: "Економіка наша вже $2,2 трлн виділила, більше ми не можемо. Тому всі, хто може хворіти, хворітимуть. Всі, хто повинен померти, вмиратимуть. Будемо рятувати. На війні – як на війні. Все, припиняємо. Тому що інакше Америка буде на колінах", – пожартував він, цитуючи американського лідера.

Комаровський вважає, що українцям варто очікувати продовження карантину навіть після 24 квітня

За його словами,рішення влади ніяк не можуть бути продиктовані "хотілками" українців. Оскільки вона завжди дивитиметься на зразки демократії, медицину інших країн.

"Ось як вони... скасують італійці карантин – і ми скасуємо, незалежно від того, що у нас тут відбуватиметься", – підкреслив Комаровський.

Він переконаний, що для уряду України головне "зараз", оскільки він оголосив курс на Європу і орієнтується саме на неї.

"Інше питання в тому, що ми вибираємо, як нам бути. Тобто Європа йде в карантин – і тут же дає божевільні пільги бізнесу, а людям гроші, купу рішень ухвалює, миттєво пише протоколи і мало не щодня їх змінює. Тому що є люди, які беруть на себе відповідальність. А ми влаштовуємо фігню всяку..." – сказав лікар, не закінчивши думку.

Але водночас додав, що коронавірус став жорстоким викликом для країни і реальною загрозою її державності. Однак у нас немає людини, яка змогла б упоратися з цим.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Євген Комаровський заявив, що введення тотального карантину через коронавірус ставить під загрозу існування України як держави.

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