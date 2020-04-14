Коли карантин в Україні закінчиться: глава МОЗ назвав нові терміни

Карантинні заходи в Україні через пандемію коронавірусу почнуть послаблювати, щойно епідеміологічний стан у країні почне покращуватися, але не раніше Великодня.
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Про це на брифінгу щодо ситуації з протидією поширенню коронавірусної інфекції розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця).
За словами очільника МОЗ, остаточне рішення буде ухвалено не раніше 24 квітня.
Карантин в Україні
"Ми щодня аналізуємо ситуацію, епідеміологічний стан у країни та світі, дивимося, яким чином поширюється хвороба, аналізуємо, як інші країни, такі, як Китай чи Австрії, почали послаблювати карантинні заходи.
При можливості покращення епідеміологічної ситуації, коли ми будемо бачити, що вже можемо покроково зменшувати карантинні заходи, ми одразу це почнемо робити", – зазначив Степанов.
Нагадаємо, раніше головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що якщо українці будуть дотримуватись карантинних заходів і, головне, не порушувати карантин на Великодні свята, то карантин почнуть послаблювати уже 24 квітня.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
7 квітня головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що якщо українці будуть суворо дотримуватися карантину, то є високий шанс того, що з 24 квітня він почне слабшати.
А голова партії "Слуга народу" й перший заступник голови фракції СН в парламенті Олександр Корнієнко заявив, що в Україні карантин в його нинішньому вигляді може закінчитися в середині травня.
Подібні терміни озвучував і радник очільника МВС Антон Геращенко. За його словами, пік епідемії коронавірусу настане приблизно 15-25 квітня. У зв'язку з цим карантин може бути продовжений до 15 травня.
В РНБО ж вважають, що карантин в Україні точно не закінчиться 24 квітня через прийдешній пік поширення хвороби.
Зі свого боку прем'єр-міністр Денис Шмигаль припустив, що частина карантинних заходів, наприклад, носіння маски в громадських місцях, може діяти в Україні до вересня. Але повернення людей до роботи має розпочатися не пізніше як в другій половини травня.
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