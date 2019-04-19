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/Суспільство

"Кажу, як батько чотирьох дітей": Порошенко закликав українців більше народжувати

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Кандидат у президенти Петро Порошенко заявив, що українцям потрібно народжувати більше дітей, щоб перемогти демографічну кризу.

Своєю думкою він поділився в рамках дебатів на "Суспільному", на які так і не прийшов його опонент, шоумен Володимир Зеленський. (Щоб подивитися відео, доскрольте новину його до кінця).

"Я не буду відповідати, що українці повинні більше любити один одного, але українська сім'я повинна бути захищена", – сказав він у відповідь на питання доктора історичних наук Ярослава Грицака.

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Петро Порошенко

Петро Порошенко

Суспільне

Так, Порошенко вказав на головні кроки, які повинні посприяти боротьбі з демографічною кризою: боротьба з бідністю і матеріальна підтримка багатодітних сімей.

"Я обіцяв вам цього не робити, але скажу, треба народжувати більше. Я вам це кажу, як батько чотирьох дітей, причому, всі від однієї дружини", – заявив Порошенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Порошенко в студії "Суспільного" відповів Зеленському на "вовка в овечій шкурі" і розніс телеканал "1+1" за фейк про вбивство рідного брата.

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Особа
Петро Порошенко
Місце
Україна
Тег
Выборы 2019
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Livesey David
Livesey David
Нехватка холопов образовалась. ))
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Тараненко Влад
Тараненко Влад
Тут зарабатываешь 15000 и не можешь себя прокормить, куда еще и детей содержать? Дорогое нынче удовольствие. А что говорить о людях, которые на минималку живут? ЗП на уровне европейских сделайте, тогда и детей все начнут рожать
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