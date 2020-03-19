Станом на ранок 19 березня в більшості регіонів України триває транспортний колапс та ігнорування обмежувальних карантинних заходів через розповсюдженням коронавірусу. Люди збиваються у величезні натовпи, намагаючись потрапити на роботу, і перекривають дороги, а багато закладів торгівлі саботують тимчасову заборону на діяльність.

OBOZREVATEL веде хроніку подій по регіонах і пропонує читачам стежити за нею разом (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Київ

Як пишуть у соцмережі Facebook очевидці, вранці 19 березня пасажири ледь не штурмом брали 118 автобус, оскільки цей маршрут обслуговує всього шість маршруток, а кількість людей, що їдуть на роботу, не зменшилася.

Зі свого боку поліція зажадала, щоб у салоні залишилися тільки ті, хто сидить, а інших попросила вийти. Ніхто не виконав цю вимогу, і автобуси не зрушали з місця близько двох годин. В результаті через невдоволення люди вирішили перекривати дорогу.

Подібна ситуація повторилася і на площі Тараса Шевченка, де люди заблокували рух тролейбуса. Це трапилося через те, що водій відмовився перевозити більше пасажирів, ніж дозволено. У низці випадків пасажири навіть влаштовували штовханину з поліцейськими.

Люди штовхалися з поліцією "РБК-Україна"

Тиснява у транспорті Києва "Апостроф"

Люди перекрили дорогу "Апостроф"

Запоріжжя

Аналогічна ситуація спостерігається і в Запоріжжі. Там у черзі на маршрутку у 4-му Південному мікрорайоні міста на кінцевій зупинці транспорту вишикувалося близько 200 осіб, при цьому майже всі вони були без масок і не дотримувалися безпечної дистанції.

При цьому в салонах громадського транспорту ігнорується вимога про максимальну перевезення 10 осіб.

Черги на транспорт у Запоріжжі Facebook Ольги Тараканова

Черги на транспорт у Запоріжжі Facebook Ольги Тараканова

Миколаїв

Як пишуть "Новини N", 19 березня у Миколаєві розпочався транспортний колапс – більшість одиниць маршрутних таксі не вийшли на лінії.

Причиною відмови від роботи стала карантинна умова про перевезення в салоні не більше 10 пасажирів, що економічно невигідно. Комунальні автобуси та електротранспорт ситуацію не рятують, бо також не можуть взяти більше 10 пасажирів. В результаті вранці пасажирські перевезення у Миколаєві були заблоковані.

Транспортний колапс у Миколаєві "Новини N"

Івано-Франківськ

Жителі міста стверджують, що центральний ринок не пішов на карантин. Більше того, там працює навіть вулична кав'ярня.

Заборону на роботу ігнорує і ТРЦ "Велес". який хоче відчинити всі магазини, але скоротити їхній робочий день до 18:00, а не до 20:00, як було раніше.

Населення міста теж не дотримується правил карантину та самоізоляції. Так, біля візового центру на вулиці Тролейбусній помічені величезні черги людей.

Натовпи людей в Івано-Франківську Frankivsk 112

Тим часом по місту їздить машина рятувальників, з якої по гучномовцю людей закликають дотримуватися правил гігієни.

Одеса

Тим часом в Одесі, як повідомляє Telegram-канал "Думська – новини Одеси", тролейбуси з максимально допустимою кількістю пасажирів навіть не зупиняються на зупинках. А маршруток на лініях як і раніше мінімум.

Чернівці

А в Чернівцях комунальники інтенсивно обробляють розчином спеціального хлору вулиці міста. Водночас там вирішили відновити роботу громадського транспорту, але не для всіх. Так, у спеціальні тролейбуси з червоним хрестом пускатимуть медиків, рятувальників, поліцейських і комунальників. Але тільки за наявності у них засобів захисту і службових документів.

Також у Чернівцях розгортають пункти санітарного контролю для вибіркової перевірки транспортних засобів, які прибувають у місто.

Спецтранспорт у Чернівцях Скріншот відео

У Чернівцях вулиці миють хлором Скріншот відео

Харків

У Харкові, як і в інших містах, через транспортну блокаду люди сотнями збиваються на зупинках, нехтуючи дистанцією. Всі вони намагаються влізти у переповнений транспорт.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Херсоні бригада швидкої допомоги потрапила на 14-денний карантин через те, що виїхала на виклик до сім'ї, яка не сказала про нещодавню закордонну поїздку.

Нагадаємо, станом на 18 березня в Україні зафіксували вже 16 випадків захворювання COVID-19, два з яких – летальні. Всього залишається 205 осіб із підозрою на коронавірус.

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