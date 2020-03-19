Станом на ранок 19 березня в більшості регіонів України триває транспортний колапс та ігнорування обмежувальних карантинних заходів через розповсюдженням коронавірусу. Люди збиваються у величезні натовпи, намагаючись потрапити на роботу, і перекривають дороги, а багато закладів торгівлі саботують тимчасову заборону на діяльність.
OBOZREVATEL веде хроніку подій по регіонах і пропонує читачам стежити за нею разом (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).
Київ
Як пишуть у соцмережі Facebook очевидці, вранці 19 березня пасажири ледь не штурмом брали 118 автобус, оскільки цей маршрут обслуговує всього шість маршруток, а кількість людей, що їдуть на роботу, не зменшилася.
Зі свого боку поліція зажадала, щоб у салоні залишилися тільки ті, хто сидить, а інших попросила вийти. Ніхто не виконав цю вимогу, і автобуси не зрушали з місця близько двох годин. В результаті через невдоволення люди вирішили перекривати дорогу.
Подібна ситуація повторилася і на площі Тараса Шевченка, де люди заблокували рух тролейбуса. Це трапилося через те, що водій відмовився перевозити більше пасажирів, ніж дозволено. У низці випадків пасажири навіть влаштовували штовханину з поліцейськими.
Люди штовхалися з поліцією
"РБК-Україна"
Тиснява у транспорті Києва
"Апостроф"
Люди перекрили дорогу
"Апостроф"
Запоріжжя
Аналогічна ситуація спостерігається і в Запоріжжі. Там у черзі на маршрутку у 4-му Південному мікрорайоні міста на кінцевій зупинці транспорту вишикувалося близько 200 осіб, при цьому майже всі вони були без масок і не дотримувалися безпечної дистанції.
При цьому в салонах громадського транспорту ігнорується вимога про максимальну перевезення 10 осіб.
Черги на транспорт у Запоріжжі
Facebook Ольги Тараканова
Черги на транспорт у Запоріжжі
Facebook Ольги Тараканова
Миколаїв
Як пишуть "Новини N", 19 березня у Миколаєві розпочався транспортний колапс – більшість одиниць маршрутних таксі не вийшли на лінії.
Причиною відмови від роботи стала карантинна умова про перевезення в салоні не більше 10 пасажирів, що економічно невигідно. Комунальні автобуси та електротранспорт ситуацію не рятують, бо також не можуть взяти більше 10 пасажирів. В результаті вранці пасажирські перевезення у Миколаєві були заблоковані.
Транспортний колапс у Миколаєві
"Новини N"
Івано-Франківськ
Жителі міста стверджують, що центральний ринок не пішов на карантин. Більше того, там працює навіть вулична кав'ярня.
Заборону на роботу ігнорує і ТРЦ "Велес". який хоче відчинити всі магазини, але скоротити їхній робочий день до 18:00, а не до 20:00, як було раніше.
Населення міста теж не дотримується правил карантину та самоізоляції. Так, біля візового центру на вулиці Тролейбусній помічені величезні черги людей.
Натовпи людей в Івано-Франківську
Frankivsk 112
Тим часом по місту їздить машина рятувальників, з якої по гучномовцю людей закликають дотримуватися правил гігієни.
Одеса
Тим часом в Одесі, як повідомляє Telegram-канал "Думська – новини Одеси", тролейбуси з максимально допустимою кількістю пасажирів навіть не зупиняються на зупинках. А маршруток на лініях як і раніше мінімум.
Чернівці
А в Чернівцях комунальники інтенсивно обробляють розчином спеціального хлору вулиці міста. Водночас там вирішили відновити роботу громадського транспорту, але не для всіх. Так, у спеціальні тролейбуси з червоним хрестом пускатимуть медиків, рятувальників, поліцейських і комунальників. Але тільки за наявності у них засобів захисту і службових документів.
Також у Чернівцях розгортають пункти санітарного контролю для вибіркової перевірки транспортних засобів, які прибувають у місто.
Спецтранспорт у Чернівцях
Скріншот відео
У Чернівцях вулиці миють хлором
Скріншот відео
Харків
У Харкові, як і в інших містах, через транспортну блокаду люди сотнями збиваються на зупинках, нехтуючи дистанцією. Всі вони намагаються влізти у переповнений транспорт.
Як повідомляв OBOZREVATEL, у Херсоні бригада швидкої допомоги потрапила на 14-денний карантин через те, що виїхала на виклик до сім'ї, яка не сказала про нещодавню закордонну поїздку.
Нагадаємо, станом на 18 березня в Україні зафіксували вже 16 випадків захворювання COVID-19, два з яких – летальні. Всього залишається 205 осіб із підозрою на коронавірус.
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