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16 березня • оновлено в 10:21
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В Івано-Франківську ввели тотальний карантин: що закрили

9.6т
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В Івано-Франківську в понеділок, 16 березня, оголосили про закриття всіх закладів громадського харчування, ТРЦ і магазинів, крім продуктових і аптек, у зв'язку з карантином в Україні через коронавірус.

Рішення озвучив на засідання комісії з надзвичайних ситуацій щодо забезпечення безпеки в умовах спалаху гострої респіраторної хвороби COVID-19 мер Руслан Марцінків (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

За його словами, також тимчасово обмежать діяльність ЦНАП та філії департаменту соціальної політики. Послуги надаватимуть тільки в онлайн-доступі. Керівникам підприємств різних форм комісія доручили перейти на дистанційну форму роботи.

В Івано-Франківську ввели тотальний карантин: що закрили

В Івано-Франківську ввели тотальний карантин: що закрили

"Ми рекомендуємо перейти на дистанційну форму роботи. Залишаються тільки служби, які забезпечують життєдіяльність міста. Зупинити роботу установ всіх, крім продуктових магазинів, аптек і заправок. Власникам ринків і громадського транспортупроводити дезінфекцію постійно", – зачитав перелік необхідних заходів Марцінків.

Також заплановане обмеження випуску комунального транспорту – тролейбусів та автобусів – за графіком вихідного дня.

Комісія постановила перепрофілювати міські медичні заклади, зокрема пологовий будинок, щоб бути готовими до приймання хворих на коронавірус.

"Прохання з розумінням поставитися до ситуації, бути людьми, допомагати одне одному. Прошу не виходити без зайвої потреби з дому, залишатися на самоізоляції", – додав мер.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше карантин ввели у Львові. Мер Андрій Садовий схвалив заборону на торгівлю і громадське харчування. Аналогічних заходів вжили і в Одесі – закрили все, крім магазинів із продуктами, аптек і заправок.

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Автор
Ірина Кулініч
Теми
Коронавірус Карантин в Україні
Місце
Україна Івано-Франківськ
Тег
карантин
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Это каждый населенный пункт сам будет решать что и когда ему закрывать? Как будто государства нет. Но ведь Санэпидстанции "оптимизировали" - кто будет решать вводить ли карантин, семейные врачи не эпидемиологи, работа у них другая. Пипец ....
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