У місті Борзна Чернігівської області від коронавірусу COVID-19 помер пацієнт, який із вже підтвердженим діагнозом намагався втекти з центральної районної лікарні.
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Про це в неділю, 5 квітня, повідомила пресслужба поліції області. Уточнюється, що чоловік намагався покинути медзаклад у ніч із 3 на 4 квітня. Тоді поліцейські та медики повернули пацієнта в лікарню.
Помер пацієнт, який намагався втекти з лікарні з коронавірусом
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Заявляється, що, покинувши місце обсервації, інфікований не контактував з іншими особами.
"Поліцейські та медики були екіпіровані усіма належними засобами індивідуального захисту", – сказано в повідомленні.
Як писав OBOZREVATEL, у Чернівецькій обласній дитячій лікарні в реанімації перебувають двоє неповнолітніх із коронавірусом. Загалом у медичних установах області на 5 квітня троє пацієнтів у критичному стані.
У місті Могилів-Подільський Вінницької області хвору на COVID-19 дитину підключили до апарату ШВЛ.
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