"Хочуть перемкнути на "95 квартал": В'ятрович розніс українців через війну на Донбасі

Майдан і війна на Донбасі змінили тільки тих українців, яких вони безпосередньо зачепили. Вся інша частина суспільства сприймає все це, як шоу, яке можна перемкнути, втомившись від нього.

Таку думку про неадекватну реакцію деяких груп українців на російську агресію озвучив директор Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович в інтерв'ю "Українській правді".

За його словами, після Майдану він думав, що українці стали дуже дорослими. Крім того, він сам фізично і морально відчував, що постарів. Однак на ділі виявилося, що такі метаморфози відбулися не з усіма.

"Коли ми говоримо про те, що українці подорослішали через війну, це правда, але це стосується тільки тих, кого вона зачепила. Це ті, хто воював, їхні близькі, волонтери. В той же час дуже велика кількість людей як дивилися на своє життя через телевізор, так і продовжують це робити. Для них що Майдан, що війна – це реалітішоу, яке можна перемкнути на щось більш спокійне", – обурився він.

Володимир В'ятрович Український інститут національної пам'яті

"Мені здається, що зараз дуже велика кількість українців заявляє, що вони втомилися від серіалу "війна" і хочуть повернутися до "95 кварталу". Через це і купилися на дешеві запевнення в тому, що забудемо про війну і все стане добре. Але війна нікуди не зникла, і дуже жорстко нагадує про себе періодично", – підкреслив В'ятрович.

Як повідомляв OBOZREVATEL, В'ятрович вважає, що всі біди сучасної України пов'язані з тим, що протягом багатьох століть вона перебувала під російським гнітом і не мала можливості відчути себе самобутньою державою. До того ж все ускладнювалося фізичним і культурним геноцидом.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!