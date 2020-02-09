"Хизуються безкарністю!" Рідні героїв Небесної Сотні потужно звернулися до Зеленського

Родичі героїв Небесної Сотні обурені реваншем проросійських сил і відвертим знущанням над пам’яттю полеглих під час Революції Гідності українців. Вони вимагають реакції влади на відкриті погрози на адресу майданівців та зустрічі з вищим керівництвом держави.

Про це йдеться у зверненні родин Небесної Сотні до президента Володимира Зеленського, спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова та генерального прокурора Руслана Рябошапки, яке було опубліковане у Facebook.

"Ми, представники родин Героїв Небесної Сотні, постраждалих під час подій Революції Гідності та її активних учасників, ветеранів російсько-української війни, обурені ознаками реваншу диктатури, які стають дедалі більш демонстративними в сьогоднішній Україні. Представники колишнього "Беркуту" та злочинного режиму Януковича вже не тільки не стидаються содіяного, а наважуються вимагати від української влади перегляду законодавства й проведення розслідування, спрямованого проти учасників Революції Гідності. Діячі режиму Януковича хизуються безкарністю, дозволяють собі погрози у бік "майданівців", – зазначено в дописі.

Занепокоєння родин Небесної Сотні зумовлює також бездіяльність влади в протидії російській пропаганді, що все більше заповнює інформаційний простір України.

"Дедалі частіше в українському інформаційному просторі лунають тези, витворені російською пропагандою, про "переворот", про "громадянську війну"; зневажається українська мова, культура, історія. На жаль, складається враження, що нинішній владі до вподоби таке демонстративне паплюження пам’яті Героїв, завдяки яким і вона, до речі, існує", – підкреслюють підписанти звернення.

У посланні зазначено, що родини Небесної Сотні так і не дочекалися жодної реакції на прохання про зустріч з керівництвом держави для з’ясування позиції влади щодо низки вимог учасників Революції Гідності. Відповідне звернення було направлено 24 січня 2020 року та зареєстроване в ДБР.

Серед ключових вимог родин Небесної Сотні та учасників Революції Гідності було негайне скасування призначення першим заступником ДБР адвоката Януковича Олександра Бабікова, узгодження закону "Про Державне бюро розслідувань" із рішенням Конституційного Суду України, зокрема в частині призначення директора цієї структури, оголошення відкритого конкурсу на заміщення посад директора ДБР, його заступників та слідчих із дотриманням законодавства та проведенням перевірки кандидатів на доброчесність.

Водночас конкурсна комісія, на думку авторів звернення, має бути сформована на прозорих принципах із залученням представників зацікавлених установ, громадських та міжнародних організацій, а також адвокатів, задіяних у справах щодо злочинів проти учасників Революції Гідності.

"Серед наших вимог – надання повної інформації щодо працівників, які перейшли до структури ДБР за спрощеною процедурою, а також керівників груп слідчих і кандидатів на керівні посади в ДБР; надання переліку справ, прийнятих ДБР від Офісу генерального прокурора, та інформації про їхній стан; забезпечення неупередженого розслідування справ, пов’язаних з переслідуванням учасників Революції Гідності та інформування про його результати української та світової громадськості; законодавча заборона включення до списків обміну, передача іншим країнам осіб, які підозрюються у вчиненні злочинів проти учасників Революції Гідності, щодо яких не було винесено судових вироків, а також тих, які не відбули визначене судом покарання", – йдеться у зверненні.

Крім того, посилаючись на рішення Конституційного Суду України, який заборонив перепідпорядкування ДБР та НАБУ президентові, підписанти звернення також вимагають відповіді на питання законності тимчасового виконання обов’язків директорки ДБР Іриною Венедіктовою.

"Вважаємо, що дії представників влади щодо згаданих питань, а також погрози та образи на адресу учасників Революції Гідності, які безкарно звучать з боку представників режиму Януковича, призводять до знецінення здобутків Революції Гідності, паплюження пам’яті наших рідних та близьких, всіх тих, хто відстоював європейський вектор розвитку України. На зустрічі також пропонуємо обговорити відзначення цього року на державному рівні Дня Героїв Небесної Сотні (20 лютого) та питання створення Меморіалу Героїв Небесної Сотні на Алеї Героїв Небесної Сотні", – підкреслили підписанти звернення.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що до Києва повернулися двоє "беркутівців", яких звинувачували у масових розстрілах на Майдані Незалежності під час Революції Гідності. Ексбійців спецпідрозділу Тамтуру і Маринченка разом з іншими силовиками, що проходили у справі розстрілів на Майдані, наприкінці грудня віддали Росії у рамках обміну полоненими. Жоден з п'яти "беркутівців", що потрапили під обмін, не отримав покарання за злочини, скоєння яких їм інкримінували.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!