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21 січня • оновлено в 19:13
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Головний рабин України попросив привласнити митрополиту Шептицькому звання "Праведника народів світу"

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Головний рабин України Моше Реувен Асман попросив ізраїльський національний меморіал Голокосту відновити історичну справедливість по відношенню до митрополита Андрія Шептицького.

Він вважає за необхідне привласнити йому почесне звання "Праведника народів світу". Про це повідомили на сторінці "Головний Рабин України" в Facebook (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

"Щойно надіслав листа до Яд Вашем з проханням напередодні Міжнародного Дня пам'яті жертв Голокосту і 75-річчя визволення табору смерті Аушвіц допомогти у відновленні історичної справедливості по відношенню до Митрополита Андрія Шептицького та присвоїти йому почесне звання "Праведника народів світу"", – написав головний рабин .

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Моше Реувен Асман

Моше Реувен Асман

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Він також прикріпив копію свого листа:

Головний рабин України попросив привласнити митрополиту Шептицькому звання "Праведника народів світу"
Головний рабин України попросив привласнити митрополиту Шептицькому звання "Праведника народів світу"

Раніше OBOZREVATEL писав, що 19 січня на сайті видання The Times of Israel з'явилося велике інтерв'ю з президентом України Володимиром Зеленським.

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Автор
Карина Бондаренко
Тема
Голокост
Особа
Моше Реувен Асман
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