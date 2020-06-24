Епідеміологиня назвала дві проблеми з тестуванням на COVID-19 в Україні
В Україні на коронавірус тестують контактних осіб першого рівня, чого недостатньо, щоб розірвати ланцюжки зараження
Тестування через 14 днів після контакту призводить до поширення вірусу
Тести необхідно робити якомога раніше та якомога більшій кількості осіб
Епідеміологиня назвала дві проблеми з тестуванням на COVID-19
Коло контактних осіб, яких тестують на коронавірус, необхідно істотно розширити, а терміни обстеження – істотно скоротити.
Таку думку в ефірі телеканалу Obozrevatel TV висловила лікарка-епідеміологиня Людмила Мухарська. "На мій погляд, ми недостатньо тестуємо контактних людей. Тільки тих, які безпосередньо контактували з хворими", – заявила вона.
Як пояснила лікарка, в епідеміології розрізняють контакти першого, другого, третього рівнів. У цьому контексті вона зазначила: "Наприклад, люди ще два місяці тому приїхали з країни, де дуже активно поширювався вірус, вони пішли на самоізоляцію, тобто у свої сім'ї. Звісно, контакт з членами сім'ї був дуже тісний. Потім пішов контакт сім'ї з сусідами, з співробітниками, а далі – вторинні й так далі контакти".
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Наразі в Україні тестують тільки контакти першого рівня, залишаючи поза увагою інші ланцюжки зараження, підкреслила медичка.
Вона також підкреслила, що тестування контактних осіб за 14 днів після контакту з хворим – занадто великий термін. "Ці 14 днів людина гуляє, вона не знає, що інфікована, що є носієм вірусу, тому такі контакти дають ланцюжки, про які я говорила. Вважаю, що тестувати потрібно якомога раніше", – сказала Мухарська.
За її словами, залежно від способу тестування – на наявність вірусу або антитіл – його можна проводити в період від кількох днів до тижня після моменту контакту.
Як писав OBOZREVATEL, японські вчені розробили новий швидкий тест на COVID-19, який дає змогу виявляти вірус приблизно за 30 хвилин без складного обладнання та лікарів-професіоналів.