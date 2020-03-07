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8 березня • оновлено в 02:16
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Чим коронавірус відрізняється від грипу: ВООЗ розповіла про особливості

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Новий китайський коронавірус і звичайний сезонний грип мають ряд відмінностей, серед яких швидкість поширення та частота летальних випадків.

Про це повідомила Всесвітня організація охорони здоров'я у Twitter. Вказується, що обидві хвороби вражають органи дихання й можуть робити це з різною інтенсивністю – від відсутності симптомів до важких форм. Також однакові шляхи передачі – при контакті повітряно-крапельним шляхом і через предмети.

Однак у сезонного грипу менш тривалий інкубаційний період й інтервал між наступними зараженнями.

Репродуктивне число, що характеризує середню кількість осіб, які заражаються від одного хворого, у коронавірусу становить від 2 до 2,5. Воно менше, ніж у вірусу грипу.

Чим коронавірус відрізняється від грипу: ВООЗ розповіла про особливості

Чим коронавірус відрізняється від грипу: ВООЗ розповіла про особливості

Pixabay

При грипі передача відбувається лише після появи симптомів, а у випадку з вірусом SARS-CoV-2 особа може заразитися й до появи симптомів у переносника.

Розповсюджувачами інфекції при грипі часто стають діти, але у випадку з COVID-19 діти хворіють рідше. Так, захворюваність у віковій групі від 0 до 19 років низька порівняно з іншими віковими групами.

При захворюванні, викликаному новим типом коронавірусу, в 15% випадків пацієнти перебувають у важкому стані, а в 5% – у вкрай важкому. При грипі ці показники нижчі.

Смертність від COVID-19 становить 3-4%, що істотно вище, ніж у випадку з сезонним грипом.

Карта поширення COVID-2019 по світу:

Як писав OBOZREVATEL:

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Автор
Дарина Дурова
Теми
здоров'я Коронавірус
Тег
хвороба
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