Новий китайський коронавірус і звичайний сезонний грип мають ряд відмінностей, серед яких швидкість поширення та частота летальних випадків.
Про це повідомила Всесвітня організація охорони здоров'я у Twitter. Вказується, що обидві хвороби вражають органи дихання й можуть робити це з різною інтенсивністю – від відсутності симптомів до важких форм. Також однакові шляхи передачі – при контакті повітряно-крапельним шляхом і через предмети.
Однак у сезонного грипу менш тривалий інкубаційний період й інтервал між наступними зараженнями.
Репродуктивне число, що характеризує середню кількість осіб, які заражаються від одного хворого, у коронавірусу становить від 2 до 2,5. Воно менше, ніж у вірусу грипу.
Чим коронавірус відрізняється від грипу: ВООЗ розповіла про особливості
Pixabay
При грипі передача відбувається лише після появи симптомів, а у випадку з вірусом SARS-CoV-2 особа може заразитися й до появи симптомів у переносника.
Розповсюджувачами інфекції при грипі часто стають діти, але у випадку з COVID-19 діти хворіють рідше. Так, захворюваність у віковій групі від 0 до 19 років низька порівняно з іншими віковими групами.
При захворюванні, викликаному новим типом коронавірусу, в 15% випадків пацієнти перебувають у важкому стані, а в 5% – у вкрай важкому. При грипі ці показники нижчі.
Смертність від COVID-19 становить 3-4%, що істотно вище, ніж у випадку з сезонним грипом.
Карта поширення COVID-2019 по світу:
Influenza vs # COVID19 :- World Health Organization (WHO) (@WHO) March 7, 2020
Influenza: Mortality is usually well below 0.1%
COVID-19: Mortality appears higher than for influenza, especially seasonal influenza https://t.co/ALKwGrSNK0 #coronavirus pic.twitter.com/yKbjdppBBi
Influenza vs # COVID19 :- World Health Organization (WHO) (@WHO) March 7, 2020
Influenza: Children are important drivers of influenza virus transmission in the community
COVID-19: Initial data indicates that children are less affected than adults & that clinical attack rates in the 0-19 age group are low #coronavirus pic.twitter.com/DnZmTJHoOv
Influenza vs # COVID19 :- World Health Organization (WHO) (@WHO) March 7, 2020
Influenza can spread faster than COVID-19.
WHO Situation Report 6 March 2020 https://t.co/ALKwGrSNK0 https://t.co/NxA1E0Sk4v
Як писав OBOZREVATEL:
В Італії за станом на суботу, 7 березня, зараження новим коронавірусом підтверджено у 5 061 пацієнта.
Цього ж дня лідер Демократичної партії Італії Нікола Зінгаретті підтвердив, що інфікований китайським коронавірусом.
У світі зафіксовано понад 100 тисяч випадків захворювання COVID-2019. За добу (7 березня) кількість заражених збільшилася на 4 807 осіб. Померли 143 хворих.
Перший випадок зараження офіційно підтвердили в Молдові.
Крім того, два випадки інфікування коронавірусом було зафіксовано на Мальдівах. Епідемія торкнулася вже майже всіх популярних курортних напрямків у світі.
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