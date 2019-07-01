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Богдан Буткевич
Богдан Буткевич
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Хлопці на Банковій, ви реально загралися!

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Почитайте, що наговорив цей Андрій Богдан, керівник Зе-офісу, в свіжому інтерв'ю, якщо раптом не бачили:

"- Мы можем Донецкой и Луганской области разрешить разговаривать на русском языке, если у нас начнется мир в стране? Ставим вопрос – "да/нет". Если можем, тогда Донецк и Луганск общаются на русском языке.

- Но вы понимаете силу прецедента? Вы разрешили Донецку и Луганску, потом приходит Одесса и говорит, что тоже хочет.

- Давайте еще угробим пятнадцать тысяч наших граждан в войне? ...Лично мое мнение: я бы разрешил Донецку и Луганску государственный – украинский, региональный – русский и при условии, что после этого они – территория Украины.

- А если так же захочет Харьков и Одесса?

- Давайте тогда всех заставим разговаривать по-украински? Тогда остановимся на том, что Украина – это у нас будет Тернопольская, Львовская и Ивано-Франковская области".

Після цього п*здецю від беніного стряпчія моя особиста іронічно-саркастична опозиція щодо Зеленського перетворюється на різко хейтерську.

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Зе-чуваки, я розумію, що у вас пре хайп і вам треба якось пропетляти між 2 крапельками й не втратити голоси лайт-вати. Яку у вас жере невпинно медведчук з мураєвим. Я розумію, що вам, за великим рахунком, пох і на українську, і на російську - аби просто хайп.

Але те, що наговорив цей персонаж - це вже просто за межею. І не вдасться з'їхати, що, мовляв, це не офіційна позиція. Ні, це сказала друга людина після самого Зеленського. Ви, хлопчики, загралися.

І накрило мене навіть не через мову. А через те, що слова цього хайпожора напряму корелюють з російською пропагандою про "два незгодних регіона, що повстали проти нацистів". Якщо ти, перебуваючи на такій високій посаді, не розумієш, що є червоні межі, за які не можна заходити - значить, ти вже не дурень, а прямий ворог. Й мотивація твоя вже не *бе ні граму. Дуже дякую (с) за остаточний камінгаут.

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Автор
Богдан БуткевичБогдан Буткевич
Теми
Російсько-український конфліктВійна на Донбасі
Особи
Андрій БогданВолодимир Зеленський
Місце
Україна
Теги
російська моваукраїнська мовавійнаДонбасНовини Донбасускандали
Джерело
Джерело:Facebook Богдана Буткевича
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