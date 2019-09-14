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14 вересня • оновлено в 13:24
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Заворотнюк розбив параліч через страшну хворобу

8.1т Читати матеріал російською

У популярної російської актриси, зірки серіалу "Моя прекрасна няня" Анастасії Заворотнюк трапився частковий параліч.

Як пише Telegram-канал Mash, лікарі діагностували у неї парез правої частини тіла на тлі важкої хвороби, уражена права рука. Актриса як і раніше знаходиться в реанімації, куди її привезли з польської клініки.

Нейрохірурги розглядають можливість операції, хоча будь-яке втручання зараз може бути небезпечне.

Анастасія Заворотнюк

Анастасія Заворотнюк

Мash

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Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особа
Анастасія Заворотнюк
Місце
Росія
Тег
рак
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BROTHER FOREST
BROTHER FOREST
Жаль,очень жаль ...
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Няня по ходу все(жаль
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