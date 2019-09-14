Заворотнюк розбив параліч через страшну хворобу

У популярної російської актриси, зірки серіалу "Моя прекрасна няня" Анастасії Заворотнюк трапився частковий параліч.

Як пише Telegram-канал Mash, лікарі діагностували у неї парез правої частини тіла на тлі важкої хвороби, уражена права рука. Актриса як і раніше знаходиться в реанімації, куди її привезли з польської клініки.

Нейрохірурги розглядають можливість операції, хоча будь-яке втручання зараз може бути небезпечне.

Анастасія Заворотнюк Мash

Як повідомляв OBOZREVATEL:

у ЗМІ поширили інформацію, що у Заворотнюк діагностували онкологічне захворювання – пухлину головного мозку.

Пізніше стало відомо, що артистка скасувала спектаклі в театрі й перестала з'являтися на світських заходах.

Сусіди розповіли про жахливий зовнішній вигляд актриси і повідомили про її госпіталізацію.

Пізніше стало відомо, що Заворотнюк потрапила в реанімацію у вкрай важкому стані. За даними ЗМІ, її ввели в медикаментозну кому.

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