Як скинути 30 кг: віцепрем'єр Розенко поділився рецептом схуднення

Віцепрем'єр-міністр України Павло Розенко, який минулого року скинув близько 30 кг, поділився своїм рецептом схуднення.

"Нічого екстраординарного. Найперше це правильне харчування. Плюс у мене ще накладається один день голодування. Це, як правило, п'ятниця", – зізнався Розенко в ефірі ObozTV.

Розенко розповів, що цей метод дозволив йому істотно скинути вагу і потім утримувати її на тому самому рівні.

"Хоча я чудово розумію, що мені ще є над чим працювати. Будемо далі рухатися в цьому напрямку", – запевнив він.

За словами Розенка, прем'єр-міністр Володимир Гройсман (який за 1,5 роки теж помітно схуд і став краще виглядати) казав "ті ж самі речі: менше їсти, більше рухатися".

Віцепрем'єр також пояснив причини зайвої ваги у чиновників:

"На жаль, це величезна проблема для високопосадовців. Неправда, що людина набирає вагу, тому що дуже багато їсть. Нерегулярність харчування – перше, що мені дало велику вагу. А друге – це невисока фізична активність. 99% часу ти проводиш на робочому місці, або на нарадах, або на якихось заходах, де твоя активність практично мінімальна".

Павло Розенко зі своєю коханою Оленою-Христиною Лебідь strana.ua

Як писав OBOZREVATEL, раніше секрет свого схуднення розкрив лідер партії "Громадянська позиція" Анатолій Гриценко. Політику вдалося за три тижні скинути 10 кг.

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