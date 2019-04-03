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''Ми всі винні'': український співак відреагував на масові сварки в мережі через вибори

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У масових сварках і розбіжностях, які вирують після першого туру виборів президента в Україні, винні всі жителі країни. Замість того, щоб згуртуватися заздалегідь, люди почали лаятись і звинувачувати одне одного.

Такою думкою на особистій сторінці у Facebook поділився український співак, лідер гурту "Тартак" Олександр Положинський.

''Ми всі винні'': український співак відреагував на масові сварки в мережі через вибори

"Якби ми були мудрими, ми би гуртувалися й розробляли плани наших спільних дій, на випадок справдження найгірших прогнозів і сценаріїв. Але ні — ми сваримося. І звинувачуємо одне одного. Так, ми всі винні. В тому, що так і не почали гуртуватися і розробляти плани. Раніше", — написав він.

"Чому дурні, бо бідні, чого бідні, бо дурні... Ну, на щастя, не всі! Геть, як у твоїй пісні!" — підтримали позицію артиста в коментарях.

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Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • В Україні завершився перший тур виборів президента України, і після закриття виборчих дільниць Національний екзит-пол, ЗМІ та соціологічні інститути оприлюднили попередні підсумки.

  • Згідно з даними екзит-полів, у другий тур проходять Володимир Зеленський і Петро Порошенко.

  • Національна громадська телерадіокомпанія України запросила двох лідерів президентських перегонів — кандидатів на пост глави держави Володимира Зеленського та Петра Порошенка на дебати.

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Особи
Олександр ПоложинськийСашко Положинський"Тартак"
Місце
Україна
Теги
Выборы 2019вибори в УкраїніВыборы ПрезидентасоцмережіFacebook
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