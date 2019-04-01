''З першою перемогою!'' Російський співак несподівано підтримав Зеленського

Російський співак і композитор Олексій "Професор" Лебединський привітав у Facebook Володимира Зеленського, лідера гумористичної студії "Квартал 95" і кандидата в президенти України, з впевненою перемогою в першому турі президентських перегонів.

Водночас Лебединський розкритикував журналіста Айдера Муждабаєва, колись свого київського товариша, якого результати першого туру виборів засмутили й обурили. За словами Муждабаева, Україна програла інформаційну війну Кремлю, на виборах переможе проросійський електорат.

Олексій Лебединський, Айдер Муждабаев, Анастасія Приходько, Аркадій Бабченко в Києві Фото: facebook.com

"Я вітаю Україну з тим, що є чесні вибори! Вітаю Володю, в якого я особисто вірю, з першою перемогою! Урааааа! Тримаю кулачки далі за нього", — зазначив у своєму пості Лебединський.

"А стукнутий неофіт Муждабаєв, "новоспечений українець", ще нещодавно довго працював собі в московії заступником головного редактора великої російської провладної газети, назвав 83 відсотки жителів України зрадниками і вже зібрався стріляти їх, незгодних, і дробити Україну. Скріншоти бачили? Тобто 17 відсотків населення, шанувальники Порошенка, повинні взяти кулеметики і розстріляти решту 83 за тупість і зраду... Ну, що ж, це так мило", — додав він.

У своєму пості Лебединський також підкреслив, що радий толерантності його українських друзів всупереч різним політичним поглядам:

"Мені дуже приємно бачити, як мої українські друзі, за всієї різниці симпатій і антипатій до кандидатів, не посварилися і не стали ображати одне одного, як роблять деякі, а шанобливо ставляться одне до одного і до різних думок, намагаються донести свою точку зору, і роблять це винятково з чистої любові до своєї країни, в чому я не маю жодного сумніву".

У коментарях під постом Лебединського виникли суперечки, далеко не всі підписники артиста розділили його думку.

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