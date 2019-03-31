МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
1 кг кави в зернах Взяти участь
Приз
Реєстрація
ГоловнаБлоги
Вибори президента України 2019

/Блоги - Вибори президента 2019

Айдер Муждабаев
Айдер Муждабаев
ЖурналістВсі статті автора

Украина на выборах проиграла. Кремль может открывать шампанское

17.3тЧитати матеріал російською

Кремль и пророссийские коллаборационисты могут открывать шампанское. Украина, 5 лет сопротивляющаяся России, отчаянно воюющая с ней, сегодня на выборах проиграла. Большинство жителей территории независимой Украины (не граждан, их так невозможно назвать), голосуя за разных кандидатов, выбрали мир с Россией. Точнее, не мир, а капитуляцию перед Путиным на условиях оккупанта. Эти люди предали свою армию, которая их защищает. Фактически дезавуировали Майдан, жизни героев Небесной Сотни.

Эти люди живут с нами рядом, и их критично много. Вполне достаточно для поражения в гибридной войне. И в любой войне. А она уже идёт и непременно будет усиливаться. Всё произошло именно так, как я прогнозировал, а мои плохие прогнозы всегда сбываются.

Новини
Россия может ударить отовсюду после выборов

Следующий этап будет ещё хуже. Не пройдёт и года, как ветераны АТО будут "убийцами украинцев", а террористы ОРДЛО — "такими же украинцами". Да, мы, крымские татары, патриоты, военные будем бороться до конца, не сдадимся, на выборах или нет. Но факт очевиден: согласно выборам, независимая Украина является абсолютной ценностью не более, чем для 25-30% граждан. Это очень плохо.

Это гарантия грядущего хаоса и российского вторжения. Их медиаплан работает, они сумели с помощью троллей, полезных идиотов и леваков, сколотить инфантильное дебильное большинство. Можете называть меня паникером, как угодно, мне всё равно.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.

Інші блоги автора

Всі блоги автора
Автор
Айдер МуждабаевАйдер Муждабаев
Теми
Російсько-український конфліктВійна на Донбасі
Місце
Україна
Теги
РосіяНовини РосіїРосія - країна-агресор
Джерело
Джерело:Facebook Айдера Муждабаева
Поділитися у Facebook
16
Коментарі
76
33
Смішно
10
Цікаво
182
Сумно
21
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Пушненка Семен
Пушненка Семен
Быстрее бы тебя жида татарвотного вздернули, убежать не успеешь ишак.
Показати коментар повністю
Відповісти
2
5
Бор Тарас
Бор Тарас
Пушненка Семен,просто любопытно,что тебе,пидарасу,твоим друзьм-знакомым, родственникам и т.д.сделал Айдер Муждабаев?
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Бор Тарас
Бор Тарас
Что-то я недопонял уважаемого мною Айдера Муждабаева.Что,уже выбрали президента?Или он не верит,что Порошенко может победить во втором туре?А если выиграет Зеленский, почему это должно означать капитуляцию?Из-за того,что политтехнологи конкурентов так говорят?
Показати коментар повністю
Відповісти
0
3
Козачок Юрий
Козачок Юрий
Бор Тарас, да просто петя ему приплатил вот и вякает мразь
Показати коментар повністю
Відповісти
0
1
ZP Olena
ZP Olena
Почти 30% за Зе...Боже,как душат слезы...Неужели тысячи смертей наших бойцов на Донбассе-все зря???!!!
Показати коментар повністю
Відповісти
5
3

Блоги / думки