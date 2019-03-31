Кремль и пророссийские коллаборационисты могут открывать шампанское. Украина, 5 лет сопротивляющаяся России, отчаянно воюющая с ней, сегодня на выборах проиграла. Большинство жителей территории независимой Украины (не граждан, их так невозможно назвать), голосуя за разных кандидатов, выбрали мир с Россией. Точнее, не мир, а капитуляцию перед Путиным на условиях оккупанта. Эти люди предали свою армию, которая их защищает. Фактически дезавуировали Майдан, жизни героев Небесной Сотни.

Эти люди живут с нами рядом, и их критично много. Вполне достаточно для поражения в гибридной войне. И в любой войне. А она уже идёт и непременно будет усиливаться. Всё произошло именно так, как я прогнозировал, а мои плохие прогнозы всегда сбываются.

Новини Россия может ударить отовсюду после выборов

Следующий этап будет ещё хуже. Не пройдёт и года, как ветераны АТО будут "убийцами украинцев", а террористы ОРДЛО — "такими же украинцами". Да, мы, крымские татары, патриоты, военные будем бороться до конца, не сдадимся, на выборах или нет. Но факт очевиден: согласно выборам, независимая Украина является абсолютной ценностью не более, чем для 25-30% граждан. Это очень плохо.

Это гарантия грядущего хаоса и российского вторжения. Их медиаплан работает, они сумели с помощью троллей, полезных идиотов и леваков, сколотить инфантильное дебильное большинство. Можете называть меня паникером, как угодно, мне всё равно.

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