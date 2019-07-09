Новий сезон шоу "Танці з зірками": чого очікувати від таємничої прем'єри

Незабаром на українському телеканалі 1+1 стартує новий, шостий сезон знаменитого шоу "Танці з зірками". Про це час від часу згадують і в анонсах передач на каналі, і в мережі (зокрема, на офіційних сторінках 1+1).

Як правило, проект стартує на початку вересня, і вже в липні глядачам відомий приблизний склад учасників, а в серпні, за три тижні до прямих ефірів, танцюристи починають активно готуватися до виступів. Цей сезон трохи "вибився" зі звичних рамок: наразі невідомі ні дата прем'єри сезону, ні перелік зірок, які візьмуть участь в зйомках.

OBOZREVATEL вирішив розібратися, чим може здивувати новий сезон "Танців" і чому організатори досі тримають будь-яку інформацію в секреті.

"Танці з зірками-2019": чого очікувати від нового сезону

"Танці з зірками-2019": бути чи не бути?

Через те, що телеканал досі не оприлюднив ні список учасників, ні членів журі, ні навіть дату виходу першого впуску, багато шанувальників яскравого телепроекту припускали, що шостого сезону не буде взагалі.

Тільки в кінці червня 1+1 офіційно підтвердив, що сезон все-таки відбудеться, написавши про це на офіційній сторінці "Танців" в Instagram. Продюсери проекту, в свою чергу, відзначили, що в новому сезоні буде багато сюрпризів і вони спеціально будуть тримати інтригу якомога довше.

Однак, як стало відомо OBOZREVATEL з особистих джерел, насправді заминка нібито полягала в тому, що телеканал зіткнувся з труднощами при організації нового сезону в проекті. Зокрема, їм довелося змінити трійку суддів, а знайти заміну зірковим представникам журі виявилося не так вже й просто.

Подібна проблема могла виникнути і з зірками-учасниками: нелегко знайти нове, але при цьому цікаве і "рейтингове" обличчя для шоу. Вказувалося також, що канал 1+1 був змушений звернутися до іноземних селебріті, але ця інформація не має офіційного підтвердження.

Шостий сезон "Танці з зірками": чого очікувати

"У цьому сезоні на вас чекає багато сюрпризів. Ми прислухаємося до думки аудиторії, і щороку запрошуємо тільки найбільш затребуваних зірок в Україні. З постановками допомагатимуть нові режисери, які інтегрують в проект ще більше інновацій. У нас оновиться суддівська трійка, і цілком можливо , що одне з місць в ній займе визнаний у всьому світі танцівник. Також ймовірно, що один з наших хореографів вийде на паркет в якості учасника", – говорив раніше керівник Big Entertainment Shows "1+1 медіа" Володимир Завадюк.

Виходячи з цього, можна припускати, що Влада Яму, Monatik і Катерину Кухар разом за суддівським столом в шостому сезоні глядачі не побачать. Хто ж може стати новим журі?

Згідно з інформацією каналу, є 8 кандидатур, серед яких вже відомі, досвідчені хореографи, "випускники" проекту і просто нові обличчя в світі танців. Серед них: Ігор Кузьменко та Наталія Могилевська (переможці четвертого сезону), Ігор Ласточкін з Ілоною Гвоздьовою (фаворити п'ятого сезону), Олена Шоптенко (переможниця першого сезону разом з Володимиром Зеленським) та інші.

Ймовірні члени журі шостого сезону "Танці з зірками" Instagram @ tanci1plus

Не виключається і можливість, що хтось із колишніх суддів все ж залишиться в своєму кріслі, проте це точно не буде звична всім "трійка" в повному складі.

Ймовірні члени журі шостого сезону "Танці з зірками" Instagram @ tanci1plus

Що стосується учасників, то тут вгадати практично неможливо проте можна припустити, що телеканал буде традиційно робити ставку на топових артистів, ведучих і акторів 1+1 та інших зірок. OBOZREVATEL раніше провів опитування і з'ясував, що найбільше українці хочуть побачити на паркеті:

Співачку Настю Каменських

Актрису Анну Кошмал (серіал "Свати")

Телеведучу Ольгу Фреймут

Зірку студії "Квартал 95" Олену Кравець

Співака MELOVIN

Шоумена Потапа (Олексій Потапенко)

Переможницю шоу "Холостяк" Дарину Квіткову

Позитива (Олексій Завгородній, вокаліст "Время и Стекло")

Репершу Alyona Alyona

Співачку Славу Камінську та інших.

Танці з зірками 1 + 1

Відзначимо, вказані кандидатури не є точними учасниками "Танців з зірками", перелік буде змінюватися по результату відбіркових кастингів.

"Танці з зірками" на 1+1: чим запам'яталися попередні сезони

Шоу "Танці з зірками" вперше вийшло на екрани в Україні в 2006 році. Тоді в проекті здобула перемогу пара Володимир Зеленський та Олена Шоптенко. Після цього щорічно на екрани виходили оновлені сезони проекту. У другому сезоні "Танців" (2007 рік) перемогу здобула гімнастка Лілія Подкопаєва з партнером Сергієм Костецьким, в третьому – польський танцюрист і співак Марчин Мрочек з партнеркою Едітою Хербусь (2007 рік).

Володимир Зеленський та Олена Шоптенко (переможці першого сезону) KP.UA

Після цього телепроект був припинений на 10 років, і в 2017 його показ на телебаченні відновився під гаслом "Повернення легенди". У 2017 році перемогу в шоу "Танці з зірками-4" отримала співачка Наталя Могилевська (танцювала з Ігорем Кузьменко) яка була також фавориткою в першому сезоні "Танців", проте в 2006 році вона, танцюючи в парі з Владом Ямою, поступилася Зеленському та Шоптенко і зайняла 2 місце.

Наталя Могилевська та Ігор Кузьменко Hochu.ua

У п'ятому сезоні (2018 рік) в проекті здобула перемогу харизматична пара коміка Ігоря Ласточкіна і його партнерки Ілони Гвоздьової.

Раніше OBOZREVATEL згадував докладніше про кожного переможця шоу "Танці з зірками" за всі п'ять сезонів його існування в Україні. Про те, як вони змінилися в 2019 році, читайте за посиланням.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал