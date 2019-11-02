"Зеленський контролює все!" Донбасу напророкували швидкий кінець війни

Прихід до влади в Україні колишнього шоумена Володимира Зеленського – це реальний шанс закінчити війну на Донбасі.

Таку думку в інтерв'ю OBOZREVATEL висловив фінський журналіст і письменник Дмитро Запольський. При цьому, за його словами, російському президенту Володимиру Путіну цей конфлікт невигідний, оскільки став для нього повною авантюрою.

"Прихід Зеленського в Україні – це рішення проблем з анексованими територіями. Немає такої людини в світі, яка мала би більший кредит довіри електорату, ніж Зеленський. Він контролює не тільки ВР і уряд – він контролює все. За політичною логікою, він змушений забрати Донбас, навіть якщо це какашка в поганій упаковці. Війна на Донбасі закінчується. Тим більше, що Путіну вона теж невигідна, для нього це була велика авантюра", – впевнений журналіст.

Війна на Донеччині 24 канал

Запольський нагадав, що насправді російський президент хотів взяти Херсон і Одесу, але не вийшло і тепер збирається розміняти Донбас на Крим.

"Ось Крим до України не повернеться, і не тому що він не український. Крим – це власність України і українська територія, але Путін цей матч виграв. І навіть якщо Крим віддати – це головний біль для України набагато більший, ніж для Росії. Куди дівати проросійське населення там? Ситуація з Кримом – це вузол на десятиліття на відміну від Донбасу", – підсумував письменник.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Росії назвали екстремістським заяву міністра інфраструктури України Владислава Криклія про необхідність виплати від Росії репарацій за окупацію Донбасу.

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