У Росії приховали кількість жертв коронавірусу: Сотник викрив байки Кремля

В Росії приховують інформацію про справжнє число хворих на коронавірус.

Про це в блозі на OBOZREVATEL написав російський журналіст Саша Сотник. За його словами, для цього російська пропаганда з подачі Кремля запустила відверту брехню про 93 заражених, про несерйозність вірусної інфекції і нарешті про гібридну війну США проти Китаю і Росії з використанням COVID-19 ( повний текст блогу читайте тут ).

"Путінська система не здатна адекватно реагувати, групуватися і організовувати боротьбу з пандемією, яка сьогодні полягає в тотальному карантині, який треба було вводити ще 2 тижні тому. Замість цього по телевізору розповідають про всього лише 93 заражених, побрехеньки "хто ж бачив цей вірус?", і, нарешті, сурмлять пропагандистську байку про "гібридну війну США проти Китаю і Росії з використанням коронавірусу". Таким чином, Кремль приховує інформацію про справжні масштаби хворих", – запевнив журналіст.

Коронавірус в Росії

За його словами, ціна за таку нерозторопність може стати для росіян величезною.

"Скільки сьогодні заражених в Росії – не знає ніхто. Скільки вже померло – можна тільки здогадуватися. А скільки помре ще? В одному з коментарів хтось написав: "А вам не здається, що це буде якась розплата, коли 22 квітня на ділянках по голосуванню за путінські поправки в "Конституювищу" матимуть 100% шанс на зараження всі ці бюджетні вчителя-кримнашісти? "Зловтішатися не хочеться, але – чорт забирай! – щось в цьому є", – підсумував журналіст.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за словами російського політолога Валерія Солов'я, кількість інфікованих на коронавірус в Росії може досягати 130-180 тисяч осіб, а померлих – 1600 осіб. Він зазначив, що отримує дані від чиновників, які "не втратили совість".

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