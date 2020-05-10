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10 травня • оновлено в 20:58
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У Москві від коронавірусу помер настоятель Покровського храму

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У Москві через ускладнення, викликані коронавірусом, помер настоятель храму Покрова Пресвятої Богородиці протоієрей Володимир Бушуєв.

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Йому було 67 років, повідомили на сайті Московської єпархії РПЦ 10 травня. Бушуєв помер 9 травня.

За даними журналістів, він був госпіталізований у важкому стані з діагнозом "двостороннє запалення легенів".

Його висвячення відбулося в 1980 році, а в 1986 році церковника звели в сан протоієрея. Настоятелем Ізмайловського храму Покрова Пресвятої Богородиці він став в 1998 році.

Володимир Бушуєв

Володимир Бушуєв

moseparh.ru

Додамо: на 10 травня в РФ зареєстровано 209 688 випадків коронавірусу, серед яких 1 915 летальних.

У Росії від коронавірусу помер настоятель московської церкви РПЦ

worldometers.info

Динаміка нових інфікованих, зареєстрованих за день

Динаміка нових інфікованих, зареєстрованих за день

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Динаміка нових смертей

Динаміка нових смертей

worldometers.info

Як писав OBOZREVATEL, близько половини дітей, госпіталізованих із COVID-19, страждають від пошкодження легенів, заявили американські дослідники.

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Автор
Дарина Дурова
Тема
Коронавірус
Місце
Росія Москва
Теги
РПЦ релігія церква смерть карантин Новини Росії хвороба вірус
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Майор ФСБ?
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Маринов Михаил
Маринов Михаил
Бог косит дьявольскую гундяевскую секту.
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