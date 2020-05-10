У Росії від коронавірусу помер настоятель московської церкви РПЦ

У Москві через ускладнення, викликані коронавірусом, помер настоятель храму Покрова Пресвятої Богородиці протоієрей Володимир Бушуєв.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Йому було 67 років, повідомили на сайті Московської єпархії РПЦ 10 травня. Бушуєв помер 9 травня.

За даними журналістів, він був госпіталізований у важкому стані з діагнозом "двостороннє запалення легенів".

Його висвячення відбулося в 1980 році, а в 1986 році церковника звели в сан протоієрея. Настоятелем Ізмайловського храму Покрова Пресвятої Богородиці він став в 1998 році.

Володимир Бушуєв moseparh.ru

Додамо: на 10 травня в РФ зареєстровано 209 688 випадків коронавірусу, серед яких 1 915 летальних.

worldometers.info

Динаміка нових інфікованих, зареєстрованих за день worldometers.info

Динаміка нових смертей worldometers.info

Як писав OBOZREVATEL, близько половини дітей, госпіталізованих із COVID-19, страждають від пошкодження легенів, заявили американські дослідники.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.