Путін запропонував "скинути" Аксьонова у Криму: хто може замінити

Президент Росії Володимир Путін вніс на розгляд "Держради" окупованого Криму трьох кандидатів на посаду глави анексованого півострова.

Як повідомляє РИА "Новости", крім нинішнього "глави республіки" Сергія Аксьонова, Путін запропонував ще двох політиків.

Так, лідер росіян запропонував очолити вкрадений Крим таким людям:

– депутат Ради Гагарінського муніципального округу Севастополя Сергій Богатиренко (КПРФ),

– депутат Держдуми Павло Шпер (ЛДПР).

При цьому у "парламенті" не сумніваються, що за Аксьоновим залишиться його посада.

"Звісно, главою Криму буде обраний Аксьонов. Тут немає жодного сумніву", – заявив "голова" парламенту Володимир Константинов.

Володимир Путін і Сергій Аксьонов

Павло Шперов народився 4 липня 1971 року у Сімферополі. Депутат Державної думи Федеральних зборів РФ VII скликання з 5 жовтня 2016 року. У 1989-1991 роках перебував у Православно-монархічному ордені-союзі. У лютому 1991 року вступив до Російського товариства Криму, а з 2008 року став заступником голови. З 2006 року був учасником Народного фронту "Севастополь-Крим-Росія".

У лютому 2014 року був членом так званої самооборони Криму, начальник штабу 10-ї роти "народної самооборони". Нагороджений медаллю "За повернення Криму".

Павло Шперов

Сергій Богатиренко народився 7 жовтня 1978 року у Севастополі. З 2010 року обіймав різні посади у Севастопольському міському комітеті Комуністичної партії України. З травня 2014 року обійняв посаду другого секретаря Севастопольського міського комітету КПРФ. З квітня 2017 року – перший секретар Кримського республіканського комітету КПРФ.

Сергій Богатиренко

Як повідомляв OBOZREVATEL, так званий глава анексованого Росією Криму Сергій Аксьонов запросив президента України Володимира Зеленського на півострів.

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