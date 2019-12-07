"Навіщо мучитися і підтримувати?" Професор пояснив відсутність українських шкіл в Росії

Відсутність україномовних шкіл в Росії і шкіл з мовами інших нацменшин – це результат економії грошей і ресурсів у Радянському Союзі, сказав в інтерв'ю OBOZREVATEL російський професор філологічних наук Гасан Гусейнов.

За його словами, на відміну від політичного переслідування і придушення української мови в царській Росії, Союз не ставив спеціальної ворожої мети пригнічувати інші мови.

"Коли радянська влада скінчилася, багато хто вирішив: "А навіщо нам потрібні ці міноритарні мови? Навіщо мучитися і підтримувати їх? На це йде багато грошей, все це дорого, а так є російська мова – одна на всіх. Ну буде у них в паспорті написано, що вони татари або калмики, а навіщо їм їх безперспективну мову вчити? Все одно гарну освіту отримують російською. Люди якось звикнуть, ну не буде у них цієї мови", – зазначив професор.

Українська мова в Росії прямі

За його словами, за майже ціле століття виросло два-три покоління людей, для яких мова їхніх бабусь і дідусів, стала важливою частиною їх ідентичності.

"Мова, як би мало не було людей, які на ній говорять, це базова ознака ідентичності таких людей. І відмовити їм у цьому на тій підставі, що це все дуже дорого підтримувати, було досить дивним кроком з боку політиків", – підсумував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, з наступного навчального року всі школи в Україні повинні перейти на українську мову. Російська залишиться тільки в початкових класах, і то за умови, що учні є представниками корінного народу або національних меншин. Так заявили в Міністерстві освіти.

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