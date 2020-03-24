Глава Чеченської республіки Рамзан Кадиров заявив, що порушників карантину у зв'язку з пандемією коронавірусу варто було б убивати.

Про це він сказав на засіданні уряду республіки, коментуючи порушення обмежувальних заходів трьома чеченцями, які повернулися з Туреччини (у всіх трьох виявлений коронавірус), передає "Кавказький вузол".

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Зазначається, що один з інфікованих не виконував умови карантину і влаштовував молитовні зібрання.

"Людину, яка сама собі створює і створила цю проблему, якщо б запитати мене, варто було вбити. Не тільки сам захворює, [але і заражає] свою сім'ю, своїх сестер, братів, сусідів", – заявив Кадиров.

Рамзан Кадиров вважає, що порушників карантину потрібно вбивати ТВ Центр

Він додав, що поки результати тестів первинні, вони відіслані до Новосибірська. Як тільки там підтвердять діагноз, можна буде говорити про коронавірус у Чечні.

Із трьох чеченців двоє прибули з Туреччини транзитом через Мекку. Усі особи, які контактували з ними, перебувають на самоізоляції. Якщо в них знайдуть ознаки ГРВІ, то помістять на карантин.

Кадиров зазначив, що чоловік, у якого знайшли коронавірус, не дотримувався карантину, проводив богослужіння і збирав людей, близько спілкувався з ними. "Якщо у нього буде ця хвороба, тисячі люди захворіють", – сказав Кадиров.

Як писав OBOZREVATEL, раніше Рамзан Кадиров закликав населення не боятися коронавірусу COVID-19, оскільки всі в будь-якому випадку помруть.

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