ГоловнаНовини
МоваЯзык
ГоловнаБлоги

/Новини Росії

Боїться отруєння? Путін прийшов на "Пряму лінію" зі знаменитим аксесуаром

3.7тЧитати матеріал російською

Президент Росії Володимир Путін прийшов на "Пряму лінію" зі своїм кухлем.

Зазначимо, що цьому посуду російські ЗМІ приділяли чимало часу. Пропагандисти в ефірах росТБ розповідали, що Путін на всіх заходах з'являється тільки з одним кухлем і п'є тільки з нього.

Раніше відома українська журналістка Яніна Соколова припустила, що за кількістю уваги пропагандистів до чашки президента Путіна можна припустити, що цей предмет готують на роль майбутньої глави російської держави.

Новини
У Росії почалася "Пряма лінія" з Путіним: організаторів підловили на брехні

Соколова у властивій їй манері попередила росіян, що в такому випадку чашці глави Кремля може загрожувати незавидна доля.

Додамо, що Путін на різних заходах п'є тільки з цієї чашки. Так, раніше президент Росії відмовився випити шампанського під час урочистого заходу в Кремлі. Користувачі мережі припустили, що він побоюється отруєння.

Боїться отруєння? Путін прийшов на "Пряму лінію" зі знаменитим аксесуаром

Скріншот

Боїться отруєння? Путін прийшов на "Пряму лінію" зі знаменитим аксесуаром

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
Тег
Росія
Поділитися у Facebook
3
Коментарі
9
11
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
3
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Сиромашенко Александр
Сиромашенко Александр
Вот если бы с пьяной рожей,в мятом костюме и в рваных носках...тогда да - мощный видок.
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0
леня зе
леня зе
там броник,двойник,и портал в коомератив озеро.ну идиоты.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
1
Ємець Олександр
Ємець Олександр
А ще кажуть, що в тій кружці ніколи не закінчується вода. Тому ця кружка завжди поруч із Путіним.
Показати коментар повністю
Відповісти
2
0

Блоги / думки

ads pixel