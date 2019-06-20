Боїться отруєння? Путін прийшов на "Пряму лінію" зі знаменитим аксесуаром

Президент Росії Володимир Путін прийшов на "Пряму лінію" зі своїм кухлем.

Зазначимо, що цьому посуду російські ЗМІ приділяли чимало часу. Пропагандисти в ефірах росТБ розповідали, що Путін на всіх заходах з'являється тільки з одним кухлем і п'є тільки з нього.

Раніше відома українська журналістка Яніна Соколова припустила, що за кількістю уваги пропагандистів до чашки президента Путіна можна припустити, що цей предмет готують на роль майбутньої глави російської держави.

Соколова у властивій їй манері попередила росіян, що в такому випадку чашці глави Кремля може загрожувати незавидна доля.

Додамо, що Путін на різних заходах п'є тільки з цієї чашки. Так, раніше президент Росії відмовився випити шампанського під час урочистого заходу в Кремлі. Користувачі мережі припустили, що він побоюється отруєння.

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Скріншот

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