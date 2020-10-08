Rixos Sharm El Sheikh 5* тепер тільки для дорослих: відпочинок у Єгипті вийшов на новий рівень

Відпочинок у Єгипті тепер може бути не тільки цікавим і захоплюючим, але ще і корисним та розвивальний.

Такі можливості українцям готовий надати п'ятизірковий готель Rixos Sharm El Sheikh. Комплекс і раніше був дуже популярним серед туристів. Після карантину готель відкрився заново з 1 жовтня 2020 року, але зараз він перетворився на ексклюзивний курорт для дорослих (тільки 16+), де гостей чекають цілодобові розваги, а також цікаві розвивальні пропозиції. Причому безпеку відпочинку тут уже перевірили на собі зірки українського шоу-бізнесу.

Найкращі пропозиції для відпочинку у цьому готелі завжди готовий надати один із найнадійніших туроператорів України "Tez Tour".

Журналіст OBOZREVATEL також зміг особисто оцінити нові можливості комплексу, який вважається одним із найромантичніших місць Шарм-Ель-Шейха.

Rixos Sharm El Sheikh перетворився на ексклюзивний курорт для дорослих (тільки 16+) Андрій Жилін

Безпеку відпочинку в Rixos Sharm El Sheikh перевірили на собі зірки українського шоу-бізнесу Андрій Жилін

Тільки "дорослі розваги"?

Готель на узбережжі Червоного моря пропонує ідеальне розміщення в елегантних сучасних номерах і люксах із видом на сад, басейн або море. На території розташовано сім відкритих басейнів для комфортного і цікавого відпочинку гостей.

Гостей Rixos Sharm El Sheikh після запуску нової концепції, за словами керівництва, чекає безліч "дорослих" розваг – від мокрих вечірок біля басейну до запальних дискотек і виступів діджеїв.

Гостей Rixos Sharm El Sheikh чекає безліч "дорослих" розваг Андрій Жилін

Rixos Sharm El Sheikh після карантину відкрився заново з 1 жовтня 2020 року Андрій Жилін

Не просто відпочинок, а й розвиток!

Нова концепція Rixos Sharm El Sheikh містить безліч цікавих занять. Як розповів нам директор компанії Rixos Hospitality Egypt Еркан Йилдирим, цей готель першим на півострові Шарм-Ель-Шейх по-справжньому повністю перейшов у режим "тільки для дорослих". Це зовсім не означає, що гостей чекають тільки розваги 16+.

Наприклад, уже зараз на території працює фітнес-центр, тренери пропонують професійний підхід до тренувань, у вільному доступі – тренажери, зокрема і в басейні.

На території Rixos Sharm El Sheikh уже працює фітнес-центр Андрій Жилін

"У планах організація тренінгів та майстер-класів, різних курсів для отримання нових знань", – повідомив також директор.

Керуючий директор компанії Rixos Hospitality Egypt Еркан Йилдирим: Rixos Sharm El Sheikh 5* першим на півострові Шарм-Ель-Шейх повністю перейшов у режим "тільки для дорослих" Андрій Жилін

Цікаво, запально і безпечно!

Rixos Sharm El Sheikh дотримується зараз свого головного пріоритету – здоров'я і безпеки гостей і членів команди понад усе.

Так, гостей цього розкішного готелю чекають:

Обов'язкове прибирання номера щодня.

Особистий захист: маски, рукавички і дезінфектори надаються абсолютно всім.

Забезпечення виконання правил соціального дистанціювання.

Для Rixos Sharm El Sheikh здоров'я і безпека гостей і членів команди понад усе Андрій Жилін

Відпочинок в Єгипті тепер може бути не тільки цікавим і захопливим, але ще і корисним Андрій Жилін

Українські зірки оцінили новий Rixos Sharm El Sheikh

Зірки українського шоу-бізнесу на своєму прикладі довели туристам, що відпочинок у цьому комплексі абсолютно безпечний.

Наприклад, солістка української групи "НеАнгели" Слава Камінська стала першою клієнткою Rixos Sharm El Sheikh після відкриття готелю 1 жовтня 2020 року.

Слава Камінська стала першою клієнткою Rixos Sharm El Sheikh після відкриття готелю 1 жовтня 2020 року Андрій Жилін

Солістка "НеАнгели" Слава Камінська в Rixos Sharm El Sheikh Андрій Жилін

Зірка відпочивала в одному з найкращих номерів готелю й отримала масу задоволення.

Зірки українського шоу-бізнесу на своєму прикладі довели, що відпочинок у Rixos Sharm El Sheikh абсолютно безпечний Андрій Жилін

Нова концепція Rixos Sharm El Sheikh містить безліч цікавих занять Андрій Жилін

Також тут відпочиває популярний ведучий Тимур Мірошниченко разом із дружиною.

7 жовтня у готелі Rixos Sharm El Sheikh виступила популярна українська діджейка, модель, секс-символ і екссолістка групи NikitA Анастасія Кумейко, більш відома, як Dj NANA.

7 жовтня в Rixos Sharm El Sheikh виступила екссолістка NikitA Анастасія Кумейко, Dj NANA Андрій Жилін

Анастасія Кумейко в Rixos Sharm El Sheikh Андрій Жилін

Dj NANA в Rixos Sharm El Sheikh Андрій Жилін

Оцінити нові можливості готелю прилетіла і популярна українська співачка і телеведуча Альона Вінницька.

Перевага оновленого готелю в тому, що він доступний і безпечний абсолютно для всіх – від зірок шоубізу до звичайних туристів.

Якщо Ви вибираєте Єгипет і хочете відпочити на найвищому рівні, безсумнівно, Вам сюди – запалювати вогні Rixos Sharm El Sheikh! Допоможе в цьому туроператор "Tez Tour"!

Перевага оновленого Rixos Sharm El Sheikh у тому, що він доступний і безпечний абсолютно для всіх – від зірок шоубізу до звичайних туристів Андрій Жилін

Rixos Sharm El Sheikh доступний і безпечний абсолютно для всіх Андрій Жилін

Rixos Sharm El Sheikh дотримується зараз свого головного пріоритету – здоров'я і безпеки гостей і членів команди понад усе. Андрій Жилін

Пляж Rixos Sharm El Sheikh Андрій Жилін

Після карантину Rixos Sharm El Sheikh відкрився заново з 1 жовтня 2020 року Андрій Жилін

Rixos Sharm El Sheikh Андрій Жилін

Rixos Sharm El Sheikh 5* тепер тільки для дорослих Андрій Жилін