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3 червня • оновлено в 20:38
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МАУ повідомила про відновлення регулярного авіасполучення між Києвом та Одесою

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Авіакомпанія "Міжнародні Авіалінії України" повідомила відновлення регулярних рейсів Київ – Одеса – Київ із 5-го червня.

Про це йдеться в офіційному пресрелізі компанії.

"Уряд України дозволив відновити регулярне внутрішнє авіасполучення, починаючи з 5-го червня 2020 року. Авіакомпанія МАУ виконає рейси до Одеси, які вилетять з Києва у п’ятницю та суботу, 5-го та 6-го червня, а повернуть відпочивальників з Одеси до Києва, відповідно, у понеділок та вівторок, 8-го та 9-го червня", – зазначили у повідомленні.

МАУ відновить рейси з Києва до Одеси з 5 червня

МАУ відновить рейси з Києва до Одеси з 5 червня

Українська правда

Компанія повідомляє, що бронювання квитків доступно на сайті www.flyuia.com, а також – у контакт-центрі за телефонами 044 581 50 50 або 566 з мобільного.

При цьому у "МАУ" нагадали про необхідність дотримуватися правил карантину: подбати про засоби індивідуального захисту – маски, та зберігати соціальну дистанцію в аеропорту.

МАУ повідомила про відновлення регулярного авіасполучення між Києвом та Одесою

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Автор
Марина Погорілко
Місце
Україна Київ
Теги
МАУ авіабілети
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