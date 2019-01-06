Віджартувався: Ляшко відповів на президентський виклик Зеленського

Лідер Радикальної партії Олег Ляшко в ефірі шоу Анни Буткевич "Без гриму" розповів про своє ставлення до пародій, які на нього робить, зокрема, студія "95 квартал" на чолі з Володимиром Зеленським.

"Зеленський – слабак. Яка там пародія. Порнографія, а не пародія. У президенти зібрався ... Які президенти?" – обурився він. При цьому Ляшко підкреслив, що з 45-мільйонною нацією не можна жартувати. "Якщо тобі хочеться жартувати, стань перед дзеркалом і жартуй", – сказав політик.

Крім того, головний радикал країни нагадав про свою ініціативу перевіряти кандидатів в президенти у нарколога і психіатра. "Тому що вони то кололися, то курили, то пили, а тепер йдуть у президенти, тому що їм пожартувати хочеться", – сказав глава РПЛ.

Олег Ляшко TV.ua

Сам він під час шоу теж не стримувався і відверто жартував. Наприклад, на питання, чому портфелі народних депутатів носять їх помічники, Ляшко відповів: "Я думаю, може, тому що руки у них із д*пи виросли".

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