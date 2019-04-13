МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
набору чаїв Взяти участь
Приз
Реєстрація
ГоловнаБлоги
Вибори президента України 2019

/Вибори президента 2019

"Це біла дошка": Саакашвілі порівняв Зеленського з новим Майданом

7.6тЧитати матеріал російською

Передвиборча кампанія Володимира Зеленського за значимістю вже обійшла Революцію Гідності. А перемога артиста у виборах дасть шанс Україні побороти "корумповані еліти".

Таку думку висловив колишній президент Грузії, екс-глава Одеської облдержадміністрації Міхеїл Саакашвілі. Заява прозвучала під час зустрічі у Варшаві з українською діаспорою в Польщі.

Михеїл Саакашвілі

Михеїл Саакашвілі

"Слово і діло"

"Стався бунт населення проти статусу-кво... Тепер нічого не буде як раніше! Те, що відбувається зараз – це навіть серйозніше, ніж Майдан. Тоді одні представники старих еліт замінили інших. Зараз люди не хочуть нікого зі старих... Володимир Зеленський – це біла дошка, на якій все можливо", – підкреслив Саакашвілі.

Новини
"ШоТутДумать?" У Зеленського запустили флешмоб проти Порошенка

При цьому він уточнив, що не закликає нікого голосувати саме за Володимира Зеленського. Але при цьому вважає, що голосувати треба проти всього старого.

Коментуючи можливі зв'язки кандидата в президенти і олігарха Ігоря Коломойського, екс-президент Грузії заявив, що на його думку позбутися впливу Коломойського Зеленському може допомогти масова народна підтримка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, кандидат в президенти України і лідер електоральних симпатій Володимир Зеленський намір провести дебати зі своїм опонентом Петром Порошенко 19 квітня на НСК "Олімпійський".

Тим часом в МВС заявили, що представники команд кандидатів в президенти повинні утриматися від образливих висловлювань на адресу один одного. Під час масових заходів в останній тиждень перед голосуванням, які заплановані обома штабами, відомство посилить заходи безпеки і збільшить кількість правоохоронців.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Особи
Міхеїл СаакашвіліВолодимир Зеленський
Місце
Україна
Теги
Выборы 2019Выборы Президентавибори в Україні
Поділитися у Facebook
4
Коментарі
74
20
Смішно
6
Цікаво
6
Сумно
18
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Дяченко Андрій
Дяченко Андрій
"Це біла дошка" на якій Олігархи напишуть: " А Х** вам,багато хочете?"
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Ilchenko Tamara
Ilchenko Tamara
Идиот.
Показати коментар повністю
Відповісти
2
0
Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Не обращайтесь внимания, просто Михаэл большой любитель метода тыка и поэкспериментировать на людях, иначе бы он не искал белую доску там, где нужна доска с чётко изложенными принципами и планами
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0

Блоги / думки