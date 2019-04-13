"Це біла дошка": Саакашвілі порівняв Зеленського з новим Майданом

Передвиборча кампанія Володимира Зеленського за значимістю вже обійшла Революцію Гідності. А перемога артиста у виборах дасть шанс Україні побороти "корумповані еліти".

Таку думку висловив колишній президент Грузії, екс-глава Одеської облдержадміністрації Міхеїл Саакашвілі. Заява прозвучала під час зустрічі у Варшаві з українською діаспорою в Польщі.

Михеїл Саакашвілі "Слово і діло"

"Стався бунт населення проти статусу-кво... Тепер нічого не буде як раніше! Те, що відбувається зараз – це навіть серйозніше, ніж Майдан. Тоді одні представники старих еліт замінили інших. Зараз люди не хочуть нікого зі старих... Володимир Зеленський – це біла дошка, на якій все можливо", – підкреслив Саакашвілі.

При цьому він уточнив, що не закликає нікого голосувати саме за Володимира Зеленського. Але при цьому вважає, що голосувати треба проти всього старого.

Коментуючи можливі зв'язки кандидата в президенти і олігарха Ігоря Коломойського, екс-президент Грузії заявив, що на його думку позбутися впливу Коломойського Зеленському може допомогти масова народна підтримка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, кандидат в президенти України і лідер електоральних симпатій Володимир Зеленський намір провести дебати зі своїм опонентом Петром Порошенко 19 квітня на НСК "Олімпійський".

Тим часом в МВС заявили, що представники команд кандидатів в президенти повинні утриматися від образливих висловлювань на адресу один одного. Під час масових заходів в останній тиждень перед голосуванням, які заплановані обома штабами, відомство посилить заходи безпеки і збільшить кількість правоохоронців.

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