В одном из постов на ФБ прочла мнение о том, что для лидера первого тура президентских выборов идеальным беспроигрышным вариантом может стать победа во втором туре с… последующим отказом от должности Президента страны. Каковы мотивы? Ответ все в том же посте: отказ от должности должен произойти в связи с осознанием собственной некомпетентности. Мол, такое поведение в заданной ситуации будет благом для страны.

В день выборов при объявлении результатов социологических исследований нам всем напомнили о количестве лет, посвященных тем или иным кандидатом, политике. Оказалось, что "топы" имеют за плечами политический стаж более двадцати лет. Оно и логично, - стране всего-то 28.

Новини Порохоботы так ничего и не поняли

И лишь у лидера первого тура за плечами только три месяца.

И посыпались вопросы (резюмирую их смысл, чтобы не растягивать текст): "Как вообще такое могло случиться?", "Почему эти "политические зубры" остались далеко позади?", "Что этот "молодой и зеленый" вообще делает в этой "политической тусовке"?". Были и другие вопросы, которые и без смысла-то вообще, а так лишь бы заявить о себе, мол я тоже в теме, я тоже говорить умею.

Были еще вопросы-оскорбления, а также вопросы-унижения. Были вопросы "по приколу" и с определенной долей юмора. Были вопросы-недоумения и вопросы-страха. В общем, вопросов было много. Но никто не задал вопрос о том, что же реального сделали эти "политические зубры" за более, чем двадцать лет, чтобы мы жили свободно, безбедно, честно, безопасно. Ведь именно об этом шла речь в предвыборных программах всех тех, кто до 2019 года уже участвовал в президентских выборах.

Моя любовь к деталям уже стала притчей во языцех моего ближайшего окружения. О том, что человека стоит оценивать по его делам, а не словам, - тоже одно из моих любимых. И поскольку я живу в нашей стране столько же, сколько страна существует, я решила все же сама вникнуть в детали происходящего, чтобы не полагаться на чужое мнение, раз уж столько разговоров о компетентности и ее отсутствии у некоторых. А детали как раз кроятся в программах. Вникала я, конечно, не как "политический деятель", а как гражданин своей страны, как каждый из нас живущий, верящий и надеющийся на светлое будущее.

Чем мы, обычные граждане, руководствуемся, когда хотим дать оценку эффективности чьей-то работы? Правильно, наличием результатов.

Если результаты имеются, но они случились как бы сами по себе, - это, скорее, приятный бонус.

А вот если строились планы, составлялись программы, разрабатывались стратегии, были определенного рода преодоления и столкновения с трудностями и на фоне всего этого основной игрок вышел победителем, достиг того, к чему стремился – это действительно достижения. Это бесценный опыт, это фундамент для следующих свершений и вера в того, кто смог это сделать.

Новини Президент надежд

Лидер президентской гонки 2014 г., среди прочих, основными пунктами своей программы обозначил:

1) ориентир на безбедную жизнь, указав, что он "добре знає, як примножити наше національне багатство та наповнити бюджет";

2) ориентир на честную жизнь, определив, что в Украине должны восторжествовать принципы правового государства и справедливости, должна быть прозрачная и непротиворечащая законодательная база, а также доступное, справедливое и непредвзятое судопроизводство, а национальной идеей должна стать нетерпимость к коррупции.

Я намеренно взяла лишь эти два ориентира, поскольку их, двух, достаточно для того, чтобы определить наличие или отсутствие результата, понятного для всех и именно по этим результатам дать свою оценку, в том числе и для того, чтобы сделать свой осознанный выбор в 2019 г. (впереди еще второй тур).

С тех пор, как указанная президентская программа 2014 г. стала руководством к действию, прошло пять лет. А сегодня мы имеем новую программу кандидата в Президенты, он же – действующий Президент, в которой уже новые ориентиры, новые лозунги, новые цели. И что меня удивило, в этой новой программе нет даже намека на те результаты, которые Президент собирался достигнуть, но, по тем или иным причинам, достичь не смог.

И вот сейчас избирателям, по большому счету, непонятно, по каким критериям оценивать достижения Президента за прошедшую пятилетку. Ведь, если безбедная жизнь в стране за эти пять лет наступила, а принципы правового государства и справедливости восторжествовали, то хотелось бы узнать, в какой части страны эти явления можно наблюдать воочию?

Конечно, мы все понимаем, что существуют определенные объективные факторы, которые, так или иначе, могут тормозить процессы достижения ранее поставленных целей и, опять-таки, объективно, можно было и не уложиться в отведенный пятилетний срок. Но тогда в этом случае, считаю, что было бы честно и справедливо начать свою новую предвыборную программу-2019 с того, чтобы, как говорится, "объясниться": почему не достигнут обещанный результат, что стало этому причиной и каковы пути исправления. Нам всем важно понимать: что, когда и почему. Нам не нужны пустые лозунги и призывы. Нам нужна вовлеченность. И нам всем действительно нужна честность без игры в двойные стандарты. Но, к сожалению, "объяснения" отсутствуют, а наблюдается лишь оторванность от реалий, с лозунгами без действий, направленных на конкретные результаты. И подтверждением тому являются тезисы из предвыборных программ 2014 и 2019, которые достаточно просто сравнить, хотя бы в части ориентиров на безбедную жизнь и торжество правового государства.

О том, что у будущего еще в 2014 г. Президента есть понимание того, как достичь безбедной жизни, мы должны были увериться из его послания о том, что он "добре знає, як примножити наше національне багатство та наповнити бюджет". Правда, в связи с этим, не очень понятен его месседж в программе-2019: "Буде розпочато наступ на бідність та відновлюватись рівень життя". А что же было "между"?

Но еще большее удивление вызывают вопросы торжества правового государства, обозначенные в программе-2014, если сравнивать их, вопросы, с программой-2019.

Насколько для всех является очевидным, что гештальдт прошлого периода в части "торжества правового государства" остался не закрытым, настолько шокирующим представляется то, что "верховенство права і рівні правила для всіх" мы можем обеспечить лишь "завдяки членству в ЄС і НАТО", а это, согласно предвыборной программе-2019, возможно лишь после 2023 г.

Как говорится, занавес… Хотя, нет, до занавеса, все же стоит еще раз задуматься о компетентности главных игроков.

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